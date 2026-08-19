Ver EN VIVO y GRATIS el Juego 1 de la Serie de Zona de los Playoffs de la LMB: Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México

Los Pericos de Puebla se enfrentan contra los Diablos Rojos del México en el inicio de Serie de Zona Sur en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, juego que se celebrará en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, el cual comenzará en punto de las 7:00 PM.

VE AQUÍ EN VIVO EL JUEGO 1 DE LA SERIE DE ZONA ENTRE PERICOS DE PUEBLA Y DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

Los Diablos, líderes en la Zona Sur, lograron avanzar el Primer Playoff al ganarle la serie de Primer Playoff a los Guerreros de Oaxaca, por lo que comenzarán las hostilidades en casa, en tanto que Pericos de Puebla con la mano en la cintura vencieron a Piratas de Campeche en serie que culminó 4-1 para los emplumados.

Desde 2017, Puebla no avanzaba con victoria una etapa de primera ronda como ocurrió este 2026. En las temporadas 2018.2 ante los escarlatas, fueron eliminados al igual que en 2021 ante Olmecas y 2021 de nuevo ante Diablos.

En 2022 perdieron la serie de primera ronda ante Yucatán, Veracruz en 2023 y 2025 vs Campeche, sin embargo lograron avanzar con el boleto del mejor perdedor. Ahora esa inercia buscan aprovecharla para darle un nuevo golpe a los pingos.

Y es que en 2023 los Pericos se encontraron con Diablos en la Serie de Zona y vencieron los poblanos en seis juegos avanzando a la Serie de Campeonato, donde luego vencieron a Leones de Yucatán y luego fueron campeones ante Algodoneros de Unión Laguna.

Diablos traía esa espinita clavada y la saldaron en 2025 cuando barrieron por 4-0 a Pericos en esta misma etaopa de Serie de Zona, por lo que ahora son los de la Angelopolis los que quieren venganza.

Diablos y Pericos, repartieron victorias en la temporada regular

El partido de Pericos vs Diablos, provoca voltear hacia atrás, y recordar que en la serie anual, quedaron empatados en victorias por tres para cada equipo, lo que habla de una paridad.

Primero en Puebla, los locales vencieron por pizarras de 8-7 6-1 y 6-4, barriendo la serie. En el segundo juego Vladimir Gutiérrez trabajó siete entradas de una carrera y ahora se vuelve a encontrar ante Diablos.

En el Infierno, Diablos ajustaron cuentas ahora por pizarras de 5-3, 5-4 y 12-1; especialmente los dos primeros dos juegos fueron cerrados.

Los hombres de peligro de Diablos Rojos y Pericos de Puebla

Por los Diablos de Lorenzo Bundy, Diablos Rojos tienen a Carlos Sepúlveda con el promedio de bateo más alto con un .464 y ha impulsado 5 carreras.

Ramón Flores se enciende en postemporada y tiene una marca de .429; Barreto con su .360 luce peligroso y Robinson Canó con siete carreras remolcadas no se queda atrás.

Julián Ornelas tiene un modesto promedio de .185 pero su bateo oportuno lo tienen con siete impulsadas en el primer playoffs.

Pericos por su parte, cuentan con José Rondón bateando para .316 con dos remolcadas, Leyva con .325 y dos jonrones para 5 impulsadas.

Castro tiene un .294 con tres empujadas y Adames con tres impulsadas también destaca.

Pero donde más preocupan al rival es en el robo de bases con 18. Esta es la tabla de robos de bases en primera ronda, y nadie se le acerca a los emplumados.



Guerreros 5

Olmecas 2

Piratas 3

Sultanes 7

Toros 9

Acereros 1

Algodoneros 2

Bravos 3

Durango 7

Charros 3

Diablos 6

Los abridores del Juego 1 Pericos vs Diablos

Pericos enviará al montículo a Vladimir Gutiérrez quien tiene marca en postemporada 2026 de 3.85 con 14 hits en contra con 5 carrera en 11 entradas dos tercios.

Por los escarlatas Ricardo Pinto tirará en la loma, con su 7.94 en playoffs, permitiendo nueve hits con 5 carreras.

TV Azteca transmitirá EN VIVO el encuentro Pericos vs Diablos Juego 1

El Juego 1 de la Serie de Zona, lo podrás ver EN VIVO a través de HOME RUN AZTECA, comenzando el partido a las 7:00 PM.