Cruz Azul lamenta sensible muerte “Siempre agradecidos contigo”
Cruz Azul Femenil compartió un comunicado en sus redes sociales en el que dio a concoer el sensible fallecimiento de una aficionada del equipo
Este miércoles 19 de agosto del 2026, el conjunto de Cruz Azul Femenil dio a conocer en sus rede sociales el sensible fallecimiento de Patty Cebollón, aficionada del equipo y creadora de un medio digital encargado de seguir al club.
El mensaje de Cruz Azul para despedir a Patty Cebollón
El equipo decidió publicar un mensaje en el que expresó su pésame y deseo una pronta resignación a sus familiares y seres queridos.
"Lamentamos el sensible fallecimiento de PATTY CEBOLLÓN.
CREADORA DE AZULXELLAS Y FIEL SEGUIDORA DE LAMÁQUINA
Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos.
DESCANSE EN PAZ".
Siempre agradecidos contigo, Patty, por seguirnos desde el primer día.
Descansa en paz. pic.twitter.com/Zz2Ly5FeLv
— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 19, 2026
El mensaje de AzulxEllas
AzulXEllas decidió mandar un mensaje a toda su comunidad en el que explicaron que el proyecto nació con la idea de dar el espacio necesario a las jugadores y fue gracias a Patty Cebollón. Dieron a conocer su sensible fallecimiento y pidieron que dejaran un mensaje
"A toda la comunidad de AzulxEllas:
AzulxEllas es un proyecto autogestivo que nació de la convicción de darles el espacio que merecen a ellas a las jugadoras cuyo talento ya perseverancia construyen el fútbol que todas soñamos ver.
Todo esto comenzó gracias a Patty Cebollón, quien allá por el 2017 tomó la iniciativa de alentar y visibilizar a las futbolistas desde su trinchera, luchando incansablemente para que la cobertura no se limitara únicamente a los equipos protagonistas.
Con el corazón roto, les compartimos que nuestra "Presi", creadora de este proyecto y pionera del periodismo autogestivo en el fútbol femenil de Cruz Azul, ha fallecido.
Queremos invitarlos a dejar en esta publicación un mensaje con cariño en honora Patty, quien nos heredó su inmenso amor por Cruz Azul Femenil.
AzulxEllas"
Sabemos que en las últimas semanas hemos estado ausentes de las redes sociales, y hoy queremos compartir con ustedes la razón.
Gracias por unirnos @PattyCebollon este proyecto seguirá por ti. 🚂🔥 pic.twitter.com/qaFele8R8b
— AzulXEllas (@AzulXEllas) August 19, 2026