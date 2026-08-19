Cruz Azul lamenta sensible muerte “Siempre agradecidos contigo”

Este miércoles 19 de agosto del 2026, el conjunto de Cruz Azul Femenil dio a conocer en sus rede sociales el sensible fallecimiento de Patty Cebollón, aficionada del equipo y creadora de un medio digital encargado de seguir al club.

El mensaje de Cruz Azul para despedir a Patty Cebollón

El equipo decidió publicar un mensaje en el que expresó su pésame y deseo una pronta resignación a sus familiares y seres queridos.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de PATTY CEBOLLÓN.

CREADORA DE AZULXELLAS Y FIEL SEGUIDORA DE LAMÁQUINA

Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos.

DESCANSE EN PAZ".

Siempre agradecidos contigo, Patty, por seguirnos desde el primer día. Descansa en paz. pic.twitter.com/Zz2Ly5FeLv — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 19, 2026

El mensaje de AzulxEllas

AzulXEllas decidió mandar un mensaje a toda su comunidad en el que explicaron que el proyecto nació con la idea de dar el espacio necesario a las jugadores y fue gracias a Patty Cebollón. Dieron a conocer su sensible fallecimiento y pidieron que dejaran un mensaje

"A toda la comunidad de AzulxEllas:

AzulxEllas es un proyecto autogestivo que nació de la convicción de darles el espacio que merecen a ellas a las jugadoras cuyo talento ya perseverancia construyen el fútbol que todas soñamos ver.

Todo esto comenzó gracias a Patty Cebollón, quien allá por el 2017 tomó la iniciativa de alentar y visibilizar a las futbolistas desde su trinchera, luchando incansablemente para que la cobertura no se limitara únicamente a los equipos protagonistas.

Con el corazón roto, les compartimos que nuestra "Presi", creadora de este proyecto y pionera del periodismo autogestivo en el fútbol femenil de Cruz Azul, ha fallecido.

Queremos invitarlos a dejar en esta publicación un mensaje con cariño en honora Patty, quien nos heredó su inmenso amor por Cruz Azul Femenil.

AzulxEllas"