¡Gil Mora en la ÉLITE! Los 10 jugadores más caros del mundo en la categoría sub-18

El mediocampista mexicano Gilberto Mora volvió a demostrar por qué es considerado una de las joyas más prometedoras del futbol internacional. En el partido frente a Cruz Azul, el jugador de Xolos de Tijuana firmó una actuación memorable: primero asistió para un gol y después anotó con espectacular disparo que encendió a la afición fronteriza.

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Gilberto Mora : La joya mexicana

Con apenas 17 años, Mora se ha consolidado como el futbolista más buscado de la Liga BBVA MX. Su talento y madurez lo han colocado en el radar de varios clubes europeos, que lo siguen de cerca con la intención de ficharlo al término de la temporada.

Actualmente, Mora tiene un valor de 25 millones de euros, cifra que lo ubica en el Top 10 de jugadores sub-18 más valiosos del mundo.

Ranking de los sub-18 más valiosos (2026)

Ayyoub Bouaddi (18 años, Marruecos, Lille) – 80 millones

– 80 millones Lennart Karl (18 años, Alemania, Bayern Múnich) – 60 millones

– 60 millones Konstantinos Karetsas (18 años, Grecia, Borussia Dortmund) – 35 millones

– 35 millones Rio Ngumoha (17 años, Inglaterra, Liverpool) – 30 millones

– 30 millones Ibrahim Mbaye (18 años, Senegal, PSG) – 30 millones

– 30 millones Max Dowman (16 años, Inglaterra, Arsenal) – 30 millones

– 30 millones Nathan De Cat (18 años, Bélgica, Hoffenheim) – 27 millones

– 27 millones Gilberto Mora (17 años, México, Xolos) – 25 millones

– 25 millones Kerim Alajbegovic (18 años, Bosnia y Herzegovina, Juventus) – 25 millones

– 25 millones Vasilije Kostov (18 años, Serbia, Estrella Roja) – 25 millones

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Todo apunta a que, al finalizar la temporada, Gilberto Mora dará el esperado salto al futbol europeo. Su juventud, calidad técnica y capacidad para marcar diferencias lo convierten en un objetivo prioritario para varios grandes equipos.

