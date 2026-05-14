OFICIAL: Chivas GOLEA al América en el Clásico Nacional y ve cerca el título del Clausura 2026

La Gran Final de la categoría Sub-21 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se convirtió en una nueva edición del Clásico Nacional entre Club América y Club Deportivo Guadalajara, luego de que ambos equipos dominaran la fase regular del campeonato como líder y sublíder general, respectivamente.

El primer capítulo de la Final, se disputó el miércoles 13 de mayo de 2026 en el Estadio Akron, recinto que además vivió su último partido antes de ser entregado oficialmente a FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. El conjunto rojiblanco aprovechó su localía y dio un golpe importante en la eliminatoria tras imponerse por marcador de 4-1.

Esteban Mendoza fue una de las grandes figuras del encuentro con un doblete a los minutos 5 y 63, mientras que Jesús Hernández también se hizo presente en dos ocasiones al 37’ y 86’. Por parte del cuadro azulcrema, Miguel Carreón descontó para mantener con vida a las Águilas de cara al compromiso definitivo.

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Te dejamos todas las acciones en el resumen final 🔴⚪️ pic.twitter.com/gDZH7FWmZJ — CHIVASTV (@chivastvmx) May 14, 2026

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América buscará remontar en Coapa para evitar el título rojiblanco

La serie se definirá el próximo sábado 16 de mayo de 2026 en la Cancha Centenario de Coapa, donde América intentará remontar la desventaja de tres goles frente a su acérrimo rival.

A diferencia de las rondas anteriores, en la final ya no existe el criterio de posición en la tabla como método de desempate. Debido a ello, el equipo azulcrema necesita ganar por tres goles para enviar el partido al alargue, o por cuatro tantos para conquistar el campeonato de manera directa.

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Chivas, por su parte, llegará con amplio margen, ya que le basta un empate, cualquier victoria o incluso perder por diferencia de hasta dos goles para quedarse con el título de la categoría Sub-21.

El camino de ambos clubes hacia la final estuvo marcado por eliminatorias cerradas. América, dirigido por Rodrigo Méndez, eliminó a Pumas y Pachuca gracias a su posición como líder general tras empates globales de 2-2 y 4-4. Del otro lado, el Guadalajara de Luis Arce dejó fuera al Atlas en el Clásico Tapatío y posteriormente a FC Juárez para instalarse en la disputa por el campeonato de la categoría.