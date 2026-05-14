TV Azteca lo mostró y Chivas protestó oficialmente por una polémica contra Cruz Azul

Cruz Azul y Chivas igualaron 2-2 en el partido de ida de las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, el Guadalajara no quedó nada conforme con el arbitraje de Maximiliano Quintero Hernández en campo y Manuel Alfonso Martínez en el VAR. TV Azteca mostró en imágenes lo que de verdad sucedió y los rojiblancos entienden que hubo un error.

Mientras que señalaron que debió haber expulsión sobre Christin Ebere por un planchazo, Chivas hizo un posteo en sus redes sociales mostrando el video de TV Azteca Deportes, en el que se puede ver el momento en el que se provoca el contacto entre el delantero nigeriano y Bryan González en la línea del área que defendía el Guadalajara.

Chivas reclamó por el polémico penal para Cruz Azul en sus redes sociales oficiales

“Para los que no están viendo el partido. Esta fue la jugada en la que Ebere, quien planchó el tobillo de Campillo en el primer tiempo, pateó la pierna izquierda de Cotorro. Tras comunicación del VAR, el árbitro señaló penal. Video de Azteca Deportes”, expresa el posteo del Guadalajara en X (ex Twitter). Tuvo un millón de visualizaciones y 12 mil likes.

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Para los que no están viendo el partido.



Esta fue la jugada en la que Ebere, quien planchó el tobillo de Campillo en el primer tiempo, pateó la pierna izquierda de Cotorro.



Tras comunicación del VAR, el árbitro señaló penal.



🎥 @AztecaDeportes pic.twitter.com/b9qq5XM0SS — CHIVAS (@Chivas) May 14, 2026

¿Cómo fue la jugada en la que el árbitro pitó penal y Chivas reclamó?

Todo comenzó cuando el silbante, Maximiliano Quintero Hernández, cobró tiro libre directo fuera del área por una supuesta infracción de Cotorro sobre Ebere. Sin embargo, al repetir la jugada, se puede observar que el contacto había sido dentro del área. Ante esto, desde el VAR le comunicaron que había sido dentro de la misma, por lo que sancionó penal.

Lo que el juez de campo (y al parecer tampoco desde la cabina del VAR) no tuvo en cuenta es la intensidad del contacto entre el jugador de Cruz Azul y el de Chivas. Desde el “Rebaño Sagrado” sostienen que incluso el toque fue de Ebere sobre Cotorro y no al revés. En tanto, La Máquina aprovechó la oportunidad y el nigeriano marcó la igualdad gracias a la pena máxima.