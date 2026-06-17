HORA EXACTA para ver el Colombia vs Uzbekistán, partido de la selección de James Rodríguez en el Mundial 2026

El majestuoso Estadio Ciudad de México se viste de gala para el arranque de las acciones del Grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, escenario donde la Selección de Colombia hará su esperado debut frente a Uzbekistán.

Este encuentro tiene un sabor sumamente especial para la afición cafetalera, pues marca el inicio del que apunta a ser el último Mundial en la brillante carrera de James Rodríguez. El histórico '10' buscará despedirse de la máxima justa futbolística como el gran referente de su país.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan a esta instancia en un estado de forma envidiable, tras firmar una eliminatoria sudamericana de altísimo nivel. El conjunto colombiano demostró solidez, contundencia y un futbol dinámico que les permitió asegurar su boleto a la Copa del Mundo sin los sufrimientos del ciclo pasado, consolidándose como una de las escuadras más regulares y peligrosas de la siempre exigente zona de la Conmebol.

Por su parte, Uzbekistán pisa el césped del coloso capitalino con la motivación a tope y el sueño de trascender en su presentación mundialista. El cuadro asiático logró su clasificación tras una histórica y destacada participación en las eliminatorias de la AFC, demostrando un crecimiento táctico notable y una gran resiliencia, fue entonces, donde un empate sin goles ante los Emiratos Árabes Unidos en junio de 2025 les otorgó matemáticamente el pase directo, convirtiéndose en el primer debutante asiático y marcando un hito para su país.

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LA HORA EXACTA del Colombia vs Uzbekistán desde la cancha del Estadio Ciudad de México

Desde la cancha del Estadio Ciudad de México, en el cierre de la jornada 1 del Mundial 2026, el Grupo K (conformado por Portugal, Colombia, Uzbekistán y la RD del Congo) está más vivo que nunca.

En punto de las 20:00 horas del día de HOY miércoles 17 de Junio, podrás disfrutar de este juego y seguir el minuto a minuto del debut de James Rodríguez a través del sitio web de Azteca Deportes

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