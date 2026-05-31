OFICIAL: Chivas renueva a su guardameta a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Chivas del Guadalajara Femenil puede estar tranquilo, renovó a su guardameta Blanca Félix hasta 2029 tras el fin del Torneo Clausura 2026. Así lo dio a conocer el club tapatío a través de sus redes sociales desatando la algarabía de varios de los seguidores rojiblancos en la red social.

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Cabe recordar que, es la única futbolista que se mantiene en el equipo actual y fue parte del primer equipo de las Chivas que se conformó en 2017. ''Con un total de 257 partidos disputados y 22,889 minutos jugados nadie ha defendido más veces la playera del Guadalajara.'', destaca el comunicado oficial del Rebaño Sagrado. La misma fuente señala que Félix tiene 99 porterías imbatidas, por lo que parece muy posible que en el Torneo Apertura 2026 llegue al centenar de las mismas.

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

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