México vs Australia: alineaciones del partido amistoso en California

México vs Australia se celebra en el Estadio Rose Bowl este 30 de mayo, el cual es el penúltimo partido del cuadro azteca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la cancha Javier Aguirre, entrenador de los mexicanos y Tony Popovic, del cuadro australiano mandan alineaciones con la intención de sacar los últimos apuntes cuando el arranque del mundual está tan cerca.

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Aguirre presenta el domingo 31 de mayo su lista de 26 convocados al Mundial, la cual ha estado llena de polémica, y no está descartado que algo que vea hoy en acción pueda definir esa convocatoria tan anhelada por los jugadores.

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Es por ello que la alineación de este partido de México ante Australia, es tan importante para el cuadro azteca y para los de Australia no deja de ser revelante observar el desarrollo del juego, pues en el Mundial medirán fuerzas en contra de Estados Unidos, que es un sinodal un tanto parecido a lo que México puede ofrecer.

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Estos son los 11 jugadores de México para enfrentar a Australia

1 Raúl Rangel Goalkeeper

4 Edson Alvarez (C) Centre Back

5 Johan Vásquez Centre Back

7 Luis Francisco Romo Barrón Centre Back

8 Álvaro Fidalgo Central Midfielder

24 Luis Chavez Central Midfielder 2 J

orge Sánchez Right Wing Back

10 Alexis Vega Left Midfielder

17 Orbelín Right Midfielder

20 Mateo Chávez García Left Wing Back

22 Guillermo Martínez Striker

Estos son los 11 jugadores de Australia para enfrentar a México

1 Mathew Ryan (C) Goalkeeper

3 Alessandro Circati Centre Back

19 Harry Souttar Centre Back

26 Lucas Herrington Centre Back

7 Mathew Leckie Attacking Midfielder

8 Connor Metcalfe Defensive Midfielder

13 Aiden O'Neill Defensive Midfielder

22 Jackson Irvine Attacking Midfielder

5 Jordan Bos Left Wing Back

9 Mohamed Toure Striker

23 Jacob Italiano Right Wing Back

|MEXSPORT

El lugar de México y Australia en el ranking mundial de la FIFA

México, organizador junto con Estados Unidos y Canadá de este Mundial, está instalado en el sitio 15 en el ranking mundial de la FIFA, con un invicto en los últimos cinco partidos con tres triunfos y par de empates en esos amistosos.

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El equipo australiano ocupa el sitio 27 del mundo y sus dos últimos partidos los ha ganado, pero los tres anteriores fueron descalabros.

Este 31 de mayo, la FIFA revelará el nuevo conteo y este partido será muy importante para los movimientos que se puedan dar