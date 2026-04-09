Salió por la puerta de atrás de la Liga MX, fracasó en Europa y Brasil, pero ahora la afición pide su regreso

La reciente derrota de Cruz Azul ante Los Angeles FC no solo dejó al equipo al borde de la eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026, también reactivó un nombre que parecía parte del pasado, Martín Anselmi. El técnico argentino vuelve a estar en el centro de la conversación, impulsado por el mal momento deportivo del club y por su reciente salida del futbol brasileño.

La herida de su adiós sigue abierta, Anselmi dejó a La Máquina en medio de críticas por la forma en que se dio su salida, considerada por muchos como apresurada y mal gestionada. A pesar de los resultados positivos que logró en su etapa en México, la sensación de abandono pesó más en una afición que no terminó por perdonar las formas en las quese manejo.

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El paso de Anselmi por el FC Porto fue fugaz. En apenas seis meses y 21 partidos dirigidos (10 victorias, 6 empates y 5 derrotas), la alta exigencia del club, el tercer lugar en la liga y la temprana eliminación en el Mundial de Clubes 2025 terminaron por sentenciar su proyecto y provocar su salida anticipada.

Su revancha en Sudamérica con el Botafogo fue un colapso que terminó en despido inmediato. En solo 18 partidos (7 victorias, 2 empates y 9 derrotas), el equipo nunca encontró identidad, lo que sumado a los malos resultados en liga y la eliminación la eliminaciíon en la fase previa de la la Copa Libertadores 2026, sentenció rápidamente su salida.

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La nostalgia celeste y el factor Larcamón

El nombre de Anselmi resurgió en medio de la crisis que vive el equipo ahora dirigido por Nicolás Larcamón. La goleada sufrida ante LAFC y el funcionamiento irregular han encendido las alarmas en La Noria, provocando que parte de la afición mire hacia el pasado reciente en busca de soluciones, perdonando al DT argentino.

A esto se suman las declaraciones del propio Anselmi, quien dejó abierta la puerta a un posible regreso al asegurar que “cambiaría muchas cosas por haber sido campeón, una historia todavía sin final". Sus palabras resonaron con fuerza entre los seguidores cementeros, quienes han comenzado a impulsar en redes sociales una posible segunda etapa del argentino al frente del equipo.

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Los números que respaldan el paso de Martín Anselmi por Cruz Azul

Durante su etapa con Cruz Azul, Anselmi firmó números que lo colocaron como uno de los técnicos más exitosos en torneos cortos recientes. Dirigió 50 partidos, con 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas, además de alcanzar el subcampeonato en el Clausura 2024.

Su punto más alto llegó en el Apertura 2024, donde rompió el récord de puntos en torneos cortos con 42 unidades, producto de 13 victorias, 3 empates y apenas una derrota. Ese equipo destacó por ser la mejor ofensiva con 39 goles y la mejor defensiva con solo 12 tantos recibidos, consolidando un estilo dominante que marcó época en el club.



Por ahora, no hay nada concreto, pero se ha vuelto a colocar a Martín Anselmi en el radar celeste. En el futbol, donde los ciclos cambian rápido, la posibilidad de una segunda parte nunca se puede descartar por completo.

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