OFICIAL: Cristiano Ronaldo y Messi solo se enfrentarían en LA FINAL del Mundial 2026

Portugal empató con Colombia en su último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y eso dejó a Cristiano Ronaldo y compañía como segundo lugar del Grupo K, por detrás de los sudamericanos. Dicho resultado tuvo una repercusión bastante grande en el panorama del torneo porque solo significa que los lusos podrían enfrentar a Lionel Messi y Argentina hasta la final.

Cristiano Ronaldo y Messi se encuentran en lados opuestos del cuadro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y por eso las dos leyendas del futbol solo se pueden ver las caras en la final que se disputará el 19 de julio en el Estadio New York/New Jersey. Los sudamericanos iniciarán su periplo hacia su cuarta Copa del Mundo con un duelo ante Cabo Verde en Miami y después enfrentarán al que triunfe entre Australia y Egipto.

A nivel de selecciones, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se han enfrentado dos veces y cada uno ha obtenido una victoria. Los sudamericanos se impusieron en 2011 con marcador de 2-1, donde ambos legendarios futbolistas marcaron una vez. Tres años después, los lusos se impusieron 1-0, pero ninguno de los dos logró anotar.

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The World Cup round of 32 is nearly set. Look at all that 𝙘𝙡𝙞𝙣𝙘𝙝𝙚𝙙.



Only two group stage games remain... pic.twitter.com/gisGr9226s — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 28, 2026

El camino de Portugal pasa por España

El cuadro portugués enfrentará a Croacia en la ronda de 16vos el próximo 2 de julio en Toronto para iniciar su periplo hacia la obtención del trofeo. Antes de un hipotético enfrentamiento contra Argentina, el camino de Portugal pasa por España. Si los lusos logran vencer a los croatas deberán luchar en los octavos contra la “Furia Roja” en Dallas el 6 de julio.

Para los cuartos de final, la situación podría cambiar porque los cuatro rivales posibles son Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Senegal. Posteriormente, los principales candidatos para llegar a las semifinales en la parte superior del cuadro son Alemania, Francia y Países Bajos. Posteriormente, ya solo queda la posibilidad de enfrentar a Argentina si los sudamericanos dominan los duelos de eliminación directa. Sin embargo, también hay que considerar que Brasil o Inglaterra podrían buscar un boleto al duelo por el campeonato.