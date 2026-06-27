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OFICIAL: Ecuador es el RIVAL de México en los 16avos de final del Mundial 2026

México, líder del Grupo A, ya conoce a su rival en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ y es Ecuador, tercer lugar del Grupo E

OFICIAL: Ecuador es el RIVAL de México en los 16avos de final del Mundial 2026
México, líder del Grupo A, ya conoce a su rival en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ y es Ecuador, tercer lugar del Grupo E|Crédito: @miseleccionmx

Escrito por: Gustavo García - DR

México finalmente conoce a su rival en 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ a falta de los últimos partidos de los J y K. Su oponente en el Estadio Ciudad de México será Ecuador el próximo 30 de junio a las 19:00 horas por un boleto a los octavos de final. Escocia aún tenía posibilidades, pero los británicos ya están eliminados en la clasificación de la FIFA.

La Selección Mexicana llegó a este enfrentamiento como líder del Grupo A luego de imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y a Chequia. Por su parte, los ecuatorianos consiguieron un resultado histórico al vencer a Alemania para colocarse como uno de los mejores terceros lugares tras perder ante Costa de Marfil y empatar con Curazao en el Grupo E.

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Historial de enfrentamientos entre México y Ecuador

México y Ecuador se han enfrentado 25 veces en la historia, con saldo de 14 triunfos para los mexicanos, siete empates y cuatro derrotas. La cuestión es que solo una vez se han visto las caras en una Copa del Mundo. Dicho duelo tuvo lugar en la edición de Corea Japón 2002 y la selección azteca se impuso 2-1. Los sudamericanos tomaron ventaja temprano con un gol de Agustín Delgado, viejo conocido de la LIGA BBVA MX, pero Jared Borgetti y Gerardo Torrado se encargaron de completar la remontada en el Estadio de Miyagi.

La última vez que se enfrentaron México y Ecuador fue en un partido amistoso celebrado el 15 de octubre de 2025 en el Estadio Akron. El compromiso acabó empatado a un gol por bando tras las anotaciones de Germán Berterame y Jordy Alcívar. Lo curioso es que el futbolista argentino nacionalizado mexicano no fue convocado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026™.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

El duelo entre México y Ecuador lo podrás disfrutar en vivo y gratis a través de la transmisión de Azteca 7, así como en el sitio web y la aplicación móvil de Azteca Deportes porque el canal obtuvo los derechos para los 32 mejores partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™.

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™

Disfruta el partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm tiempo del centro de México a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

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