OFICIAL: Miguel Borja es anunciado con su NUEVO equipo tras RECHAZAR al Cruz Azul de último momento

Este viernes 23 de enero del 2026, el delantero Miguel Borja fue oficialmente presentado por el Al Wasl SC luego de no llegar a un acuerdo para cerrar su fichaje con Cruz Azul para el Clausura 2026.

Luego de que ayer jueves 22 de enero, se confirmara en TV Azteca Deportes que el fichaje de Borja se había caído . Hoy lo presentaron como nuevo refuerzo para la liga de Emiratos Árabes Unidos.

Tras varias semanas en México, al final terminó llegando al futbol de Medio Oriente dónde buscará seguir su carrera y enseñar su nivel.

Miguel Borja explica el motivo por el que no logró cerrar su fichaje con Cruz Azul

Previo a hacerse oficial su fichaje con el Al Wasl SC, Borja decidió mandar un mensaje en sus redes sociales, en el que agradeció a Cruz Azul por todo, por los esfuerzos y el trato que recibió y dio a conocer que la liberación de cupo de extranjero se extendió y fue lo que no le premitió permanecer en el equipo.

🇨🇴CAMBIO DE RUMBO PARA MIGUEL ANGEL BORJA 📱A través de sus redes sociales el jugador explicó su no llegada al Cruz Azul, así mismo confirmó su nuevo destino

"Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total trasparencia de Cruz Azul, de su presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos y, quizás, en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina."