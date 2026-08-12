OFICIAL: Cruz Azul jugará en estadio de 7,700 personas su próximo partido de local del Apertura 2026

La Liga de Expansión MX regresará a la actividad para la jornada 4 del Apertura 2026 y Cruz Azul Hidalgo está listo para enfrentar a su próximo rival en un estadio para menos de ocho mil personas. El equipo filial de “La Máquina” está programado para enfrentar a Atlético Morelia en el Estadio Refundación, antes conocido como 10 de Diciembre. Dicho inmueble, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula de Allende, Hidalgo, tiene una capacidad de 7,761 personas, según el sitio web de la Liga Expansión MX.

Este será el segundo partido de los cementeros en dicho estadio desde que regresaron a la división de plata en el futbol mexicano. En esa ocasión, Cruz Azul Hidalgo empató 1-1 con los Venados F.C. en el marco de la Jornada 2 del Apertura 2026. Durante el presente torneo, el equipo dirigido por Esteban Landazábal marcha 13° tras sumar dos puntos en tres fechas luego de empates contra Tapatío y Venados F.C. sumado a un descalabro contra la Jaiba Brava.

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CRUZ AZUL HIDALGO VUELVE A CASA 🏠



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Los estadios más pequeños en el futbol mexicano

El Cruz Azul Hidalgo tiene el segundo estadio más pequeño en toda la Liga Expansión MX. El inmueble propiedad de la Cooperativa Cruz Azul solo supera el estadio Guaycura, la casa del Atlético La Paz, que tiene una capacidad para 5,209 personas y es propiedad del gobierno del Estado de Baja California Sur.

En cuestión de la primera división del futbol mexicano, el estadio más pequeño es el Olímpico Benito Juárez, que no supera la capacidad de 20 mil aficionados. El hogar de los Bravos de Juárez, construido en 1981, solo puede albergar 19,703 personas en sus partidos de local.

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