CONFIRMADO: Cruz Azul se une a la Liga de Expansión
El conjunto de Cruz Azul tiene un equipo para poder jugar en la Liga de Expansión
¡No es broma! Cruz Azul se forma a la Liga de Expansión del futbol mexicano. El equipo de la Máquina tendrá una representación en la liga lo que le va a servir para poder darle minutos a jóvenes.
El equipo de Cruz Azul en la Liga de Expansión
Se trata de Cruz Azul Hidalgo, la filial del club celeste. Tras varios años de no contar con un equipo, para el Apertura 2026, regresa a la competición.
Tres nuevos escudos se suman al camino, tres nuevas historias comienzan a escribirse. 💚
¡Bienvenidos Cruz Azul Hidalgo, Alacranes de Durango y Piratas de Veracruz! 🙌 Que ruede el balón. ⚽️#ExpansiónMX pic.twitter.com/6pjVlAXmXW
— Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) July 24, 2026
Desde el pasado abril del 2026 se confirmó el anuncio de su regreso a la competición. Jugará como local en el Estadio Refundación, antes llamado Estadio 10 de Diciembre. Se ubica en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo.
Los partidos de Cruz Azul en la Liga de Expansión
Cruz Azul tendrá su primer partido en la Liga de Expansión este domingo 26 de julio del 2026 ante el Tapatío. El calendario que tendrá el equipo son:
- Dom. 26 de julio Visitante Tapatío 19:00 horas
- Sáb. 1 de agosto, Local Venados FC 15:45 horas
- Sáb. 8 de agosto, Visitante Club Jaiba Brava 19:00
- Sáb. 15 de agosto, Local Club Atlético Morelia 15:45
- Vie. 21 de agosto, Visitante Club Atlético La Paz 21:00
- Sáb. 29 de agosto, Local Tepatitlán FC 15:45
- Sáb. 5 de septiembre, Visitante Cancún FC 19:00
- Vie. 11 de septiembre, Local Piratas 15:45
- Jue. 17 de septiembre, Visitante Durango 19:00
- Sáb. 26 de septiembre, Local Leones Negros 15:45
- Vie. 2 de octubre, Visitante Correcaminos UAT 19:00
- Sáb. 10 de octubre, Visitante Dorados de Sinaloa 19:00
- Sáb. 17 de octubre, Local Mineros de Zacatecas 15:45
- Jue. 22 de octubre, Visitante Alebrijes de Oaxaca 19:00
- Sáb. 31 de octubre, Local Tlaxcala FC 15:45