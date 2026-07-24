CONFIRMADO: Cruz Azul se une a la Liga de Expansión

¡No es broma! Cruz Azul se forma a la Liga de Expansión del futbol mexicano. El equipo de la Máquina tendrá una representación en la liga lo que le va a servir para poder darle minutos a jóvenes.

El equipo de Cruz Azul en la Liga de Expansión

Se trata de Cruz Azul Hidalgo, la filial del club celeste. Tras varios años de no contar con un equipo, para el Apertura 2026, regresa a la competición.

Tres nuevos escudos se suman al camino, tres nuevas historias comienzan a escribirse. 💚 ¡Bienvenidos Cruz Azul Hidalgo, Alacranes de Durango y Piratas de Veracruz! 🙌 Que ruede el balón. ⚽️#ExpansiónMX pic.twitter.com/6pjVlAXmXW — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) July 24, 2026

Desde el pasado abril del 2026 se confirmó el anuncio de su regreso a la competición. Jugará como local en el Estadio Refundación, antes llamado Estadio 10 de Diciembre. Se ubica en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo.

Los partidos de Cruz Azul en la Liga de Expansión

Cruz Azul tendrá su primer partido en la Liga de Expansión este domingo 26 de julio del 2026 ante el Tapatío. El calendario que tendrá el equipo son:

