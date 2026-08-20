OFICIAL: Cruz Azul jugará como local en estadio de filial de Pumas

Cruz Azul femenil disputará su próximo partido como local en la cancha del Estadio Centenario de Cuernavaca durante la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 contra Tigres Femenil, escenario que ha adoptado como su casa durante los últimos dos certámenes de la Liga BBVA MX Femenil.



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El Estadio Centenario guarda un vínculo directo con la cantera universitaria. En 2006, la directiva del Patronato del Club Universidad Nacional impulsó la creación de Pumas Morelos en la Liga de Expansión (antes Liga de Ascenso) del balompié mexicano.

En aquel momento, el inmueble de la capital morelense era el único recinto del estado autorizado por la Federación Mexicana de Futbol para albergar encuentros profesionales, convirtiéndose en el hogar del cuadro auriazul a lo largo de 14 torneos cortos antes de su despedida en 2013, cuando firmó oficialmente su descenso a la Segunda División (hoy Liga Premier) al caer 1-0 ante Estudiantes de Altamira en la Jornada 14 del torneo Clausura 2013.

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Hora exacta pare ver el Cruz Azul vs Tigres

En esta ocasión, la grama del Centenario será testigo de un duelo de pronóstico reservado. La Máquina Celeste saltará a la cancha con el firme objetivo de mantener su condición de invicta como local en el arranque del Apertura 2026 frente a Tigres Femenil, uno de los planteles más dominantes del balompié nacional femenil.

El silbatazo inicial entre Cruz Azul Femenil y Tigres Femenil está programado en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en lo que promete ser una gran entrada para la afición morelense que se dé cita en el Estadio Centenario.

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