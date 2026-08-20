ÚLTIMA HORA: El delantero del América que saldría del club en pleno Apertura 2026

El Club América enfrenta un nuevo problema en la estructuración de su delantera para lo que resta del Apertura 2026, ahora con la llegada de Miguel Borja como su refuerzo estrella.

El conjunto dirigido por el experimentado entrenador Guillermo Almada contará con un dilema que muchos equipos de la Liga BBVA MX desearían: tendría seis delanteros, de acuerdo con el portal oficial del certamen. (Brian Rodríguez, José Zúñiga, Henry Martín, Esteban Lozano, Patricio Salas y Miguel Borja*).

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Entre ellos sobresale el nombre de su canterano, Patricio Salas, quien tuvo destellos de calidad la temporada pasada tras las duras bajas que sufrió el América en el último ciclo con André Jardine. De acuerdo con distintos reportes en redes sociales, el jugador mexicano sería la última opción de Guillermo Almada para ser el referente en ataque del club durante la presente campaña.

El jugador de 22 años buscará sumar minutos en Primera División en otro club del balompié nacional. Aún sin confirmarse su baja, se espera que la operación sea únicamente a préstamo, dado que es un prospecto de la cantera azulcrema y la directiva buscaría que gane experiencia para un eventual regreso si se llega a concretar su salida.

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Gol Patricio Salas marca un golazo y revive a América ante Pumas

Los números de Patricio Salas con América

Desde su debut en el Apertura 2023, el canterano de Coapa ha sumado un total de 31 partidos jugados, registrando tres goles y dos asistencias. El atacante tomó más protagonismo ante las múltiples ausencias en el último semestre de la era de André Jardine.

Además, Patricio Salas anotó el primer gol en la era Banorte, cuando se reabrió el Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación para el Mundial 2026, ante Cruz Azul.

Actualmente, el jugador mexicano ha recibido pocos minutos y, con la llegada de Miguel Borja a la institución, su participación será aún más limitada. Se esperan noticias sobre su futuro en los próximos días.

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