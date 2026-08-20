José Mourinho y su regreso al Real Madrid: “En 2010 pensaba en mí, ahora es diferente, yo quiero aportar presente y futuro, quiero, obviamente, ganar”

Previo al arranque de la temporada 2026/2027 de LaLiga, el nuevo entrenador del Real Madrid tuvo su acto de presentación, donde habló sobre su nueva era en el conjunto blanco. En declaraciones para el portal oficial del club, el estratega profundizó en los objetivos competitivos y los pilares de trabajo que guiarán este proyecto en la capital española.

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Un cambio de mentalidad: del plano individual al colectivo

Durante su entrevista para los medios del equipo, el técnico trazó un paralelismo directo con su llegada a la institución en 2010, remarcando que esta etapa responde a un compromiso mucho más profundo con el escudo y la afición:

⁠“Lo veo como una misión porque tiene este lado afectivo y emocional. La primera vez, en 2010, llego pensando en mí, pensando en que llego al club más grande del mundo y obviamente quiero hacerlo bien por mí. Ahora es diferente. Ahora quiero hacerlo por el Real Madrid y no por mí. Obviamente que están ligadas las dos situaciones, pero el lado emocional pesa. Pienso en el Real Madrid, no pienso en mí. Yo quiero aportar presente y futuro. Quiero, obviamente, ganar".

"Quiero que el Real Madrid vuelva a ganar, que es su condición natural. Pero, del mismo modo que he hecho la primera vez, no quiero cambiar este sentimiento de que el trabajo de un entrenador no es solo el momento, es también la preparación de un futuro”.

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Sentido común y exigencia diaria

Al ahondar en el rigor dentro del vestuario, desestimó la idea de imponer una disciplina estricta, explicando que la exigencia profesional dentro y fuera de la cancha debe asumirse con naturalidad:

⁠“La gente piensa que yo vengo con un sentimiento de disciplinar. No. Yo vengo con sentido común. Lo que yo pido a los jugadores desde el primer día es sentido común. El horario de llegada, el horario de salida, el trabajo que hacemos en el gimnasio, el trabajo que hacemos en campo, el trabajo que hacemos individualmente con análisis tácticos... Todo lo que les pido a nivel de profesionalidad, a nivel de respeto por la profesión y principalmente por el club, para mí es sentido común".

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Para cerrar su intervención en el portal del Real Madrid, subrayó la máxima que regirá el día a día de toda la plantilla:

⁠“Nosotros no debemos trabajar en el Real Madrid, debemos trabajar para el Real Madrid. Para mí es una máxima que tenemos todos que absorber, interpretar y tener con nosotros cada día. Eso es lo que quiero traer: trabajar para el Real Madrid”.

Con estas declaraciones, el conjunto merengue da inicio formal a su temporada, apostando por el equilibrio entre la consecución inmediata de títulos y la consolidación de las bases a largo plazo.

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Fecha y hora del debut del Real Madrid en LaLiga 2026/2027

El debut del Real Madrid en la nueva temporada de LaLiga será el próximo sábado 22 de agosto, en punto de las 13:30 horas (tiempo del centro de México), cuando visite la cancha del RCDE Stadium para enfrentar al RCD Espanyol en la jornada inaugural del balompié español.

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