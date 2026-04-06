OFICIAL: Cruz Azul jugará la liguilla del Clausura 2026 en Cuernavaca

Cruz Azul Femenil es una realidad, la Máquina Celeste aseguró liguilla en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX a falta de una jornada por disputarse. Con 30 puntos obtenidos en 16 jornadas, son séptimas de la clasificación general y una combinación de resultados las podría mandar hasta el quinto sitio o bajarlas al octavo lugar.

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Con ello, el cuadro de La Noria aseguró fase final una vez más en el circuito femenil y es un hecho que el Estadio Centenario de Cuernavaca tendrá liguilla. Cruz Azul aseguró por lo menos el partido de ida de los cuartos de final en la 'Ciudad de la Eterna Primavera' y será cuestión de ellas, si ese número incrementa hasta tres en una hipotética final en el Clausura 2026.

Ven de reojo a Bravos de Juárez

Cruz Azul recibirá en el antes mencionado Estadio Centenerio a las Pumas de la UNAM el 25 de abril a las 3:45 pm y tendría que esperar que las Diablas Rojas del Toluca empaten su partido contra las Chivas del Guadalajara (llegarían a 33 puntos) pero, la Máquina tiene mejor diferencia de goles y que el mismo 'Rebaño Sagrado caiga en su visita frente a Bravos de Juárez.

5. Chivas - 32 puntos - dos partidos restantes

6. Toluca - 32 puntos - un partido restante

7. Cruz Azul - 30 puntos - un partido restante

8. Bravos de Juárez - 25 puntos - un partido restante

El tema es que el club fronterizo tiene dos duelos pendientes y de sacar dos triunfos llegaría a 31 unidades y rebasaría a la Máquina Celeste si esta cae ante Universidad Nacional en Cuernavaca.