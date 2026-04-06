Javier Aguirre tiene a estos 2 jugadores en la banca en México y están por lograr récords mundiales

La Selección Mexicana cuenta con una generación de futbolistas muy talentosa. Tanto es así que Javier Aguirre ha tenido muchos problemas a la hora de armar su ataque en los últimos compromisos amistosos. La afición le ha cuestionado ciertas decisiones al entrenador de México, principalmente por dejar fuera del once inicial a jugadores como Armando González y Julián Quiñones, quienes pelean por conseguir récords mundiales.

El delantero de Chivas anotó un doblete en el empate frente a Pumas correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 y se transformó en el futbolista Sub-23 con mayor cantidad de goles en el mundo durante el año corriente. Desde que empezó el 2026, la ‘Hormiga’ consiguió anotar 13 goles superando a Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona que lleva 12 anotaciones hasta el momento.

Hormiga González está cerca de romper un récord histórico en Chivas|Chivas de Guadalajara

Por otro lado, el colombiano naturalizado mexicano también se despachó con un doblete, en este caso, en la Jornada 27 de la Saudi Pro League. A pesar de que su equipo, el Al Qadsiah, cayó ante Al Ettifaq, Quiñones alcanzó los 19 goles en el año. De esta manera, el delantero se convirtió en el máximo goleador de 2026 en todo el mundo junto con Ivan Toney, inglés que registra la misma cantidad de anotaciones jugando para el Al Ahli.

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Sin lugar en la Selección Mexicana

Ambos futbolistas no son considerados titulares por el ‘Vasco’ Aguirre. Por un lado, ‘Hormiga’ González se posiciona como tercer delantero, detrás de Raúl Jiménez y Germán Berterame. Además, podría pasar a estar cuarto en la consideración si Santiago Gimenez es llamado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México.

Por otro lado, el estratega mexicano considera a Quiñones como jugador de banda. Por encima de él se encuentra Alexis Vega, futbolista del Toluca y que suele portar el dorsal ‘10’ en la Selección Mexicana.

A pesar de que ambos futbolistas tienen argumentos sólidos para estar desde el inicio en el conjunto azteca, Aguirre prefiere mantenerlos como opción de recambio para el tiempo complementario.