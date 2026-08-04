OFICIAL: Cruz Azul sufriría BAJA de su goleador en la Liga BBVA MX por tres partidos

Esta mañana se anunció que Christian Ebere estaría sin poder viajar con Cruz Azul a los partidos correspondientes de la fase de grupos de la Leagues Cup , esto derivado de problemas con el trámite de los permisos que necesita para viajar a Estados Unidos, recordemos que el delantero es de nacionalidad nigeriana y este país tiene algunas restricciones para poder tramitar su VISA.

Esto estaría dejando a Cruz Azul sin uno de sus delanteros estrellas en la Liga BBVA MX para al menos los primeros tres partidos de la Fase de Grupos.

¿Qué partidos se estaría perdiendo Christian Ebere?

Cruz Azul debuta el próximo jueves 6 de agosto ante Philadelphia, pese a que en el papel juega como local el partido se estará jugando en el Subaru Park, Chester; su segunda jornada de fase de grupos es frente al New York City Football Club y en la tercera jornada se enfrentarán al Chicago Fire.

Pese a que no podrán contar con la presencia de Ebere durante la Leagues Cup se posiciona a Cruz Azul como uno de los favoritos para llevarse una vez más el título de la Leagues Cup.

¿Hasta cuando podría jugar Ebere con Cruz Azul?

Según lo indica el calendario de la Liga BBVA MX, Christian Ebere estaría tocando terreno de juego para el partido de la jornada 4 cuando Cruz Azul visite a los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora qque se encuentran es segunda posición de la tabla general tras sumar dos victorias y empate, únicamente están debajo del Club América en la tabla general del torneo Apertura 2026. De esta manera es que se estaría por confirmar la ausencia de Ebere por los próximos tres partidos de Cruz Azul.

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