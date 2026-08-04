¿Cuántos equipos de la Liga BBVA MX clasifican a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026?

Sin espacio para la especulación ni las segundas oportunidades, la Leagues Cup 2026 presenta un formato tan dinámico como inclemente. En esta edición del certamen binacional, el futbol mexicano enfrenta una prueba de fuego con un sistema de competencia que deja de lado los extensos cuadros de eliminación previa para dar paso a una auténtica carrera contra el reloj.

Así están formados los grupos en la Leagues Cup

La estructura del torneo ha quedado definida en dos frentes perfectamente delimitados: una tabla general que concentra a todos los clubes de la Liga BBVA MX y otra compuesta por 18 franquicias de la MLS. Con la vista puesta en la fase final, el criterio de clasificación es tajante: únicamente los cuatro mejores equipos de cada grupo asegurarán su boleto directo a los Cuartos de Final.

Para los representantes de la Liga BBVA MX, la misión exige rendimiento inmediato. Al no existir las fases previas de dieciseisavos ni octavos de final, el margen de maniobra es nulo: tropezar en las primeras jornadas equivale a hipotecar las posibilidades de meterse entre los cuatro privilegiados de la tabla azteca.

Con solo cuatro pasajes disponibles para todo el futbol mexicano, la Leagues Cup 2026 transforma cada partido en una final adelantada. La urgencia de sumar de a tres desde el silbatazo inicial dictará qué los equipos mantendrán vivo el orgullo de la Liga BBVA MX en la etapa decisiva del torneo.

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¿Cuáles son criterios de desempate en la tabla de la Leagues Cup?

Dado que en la Leagues Cup no existen los empates durante los 90 minutos reglamentarios, cada unidad cuenta con un valor estratégico fundamental:

Victoria en tiempo regular: Otorga 3 puntos.

Otorga 3 puntos. Empate con victoria en penales: Otorga 2 puntos.

Otorga 2 puntos. Empate con derrota en penales: Otorga 1 punto.

Otorga 1 punto. Criterios secundarios:



Mayor número de victorias en el tiempo reglamentario del Partido

Mayor número de goles marcados por el Club

Menor número de goles recibidos por el Club

Menos puntos en la Tabla de Juego Limpio del Equipo

Un sorteo organizado por el Comité Organizador.