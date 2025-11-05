OFICIAL: La fecha en la que México juega vs Brasil por el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

México no logró avanzar a la gran final del Mundial Sub17 Femenil al perder 1-0 ante Países Bajos en las semifinales pero disputará el partido por el tercer lugar del torneo ante la Selección de Brasil que terminó perdiendo ante Corea del Norte 2-0.

La Selección Mexicana se despedirá del torneo jugando por el tercer lugar el próximo sábado 8 de noviembre a las 9:30 am tiempo del centro de México.

Ese mismo día se tiene programada la Final de la Copa del Mundo entre Corea del Norte y Países Bajosa jugarse a las 13:00 horas.

Así llegan México y Brasil

México y Brasil han tenido una participación muy parecida en el torneo. En la fase de grupos, ambos avanzaron en el segundo lugar de su respectivo grupo. La verdeamarela en segundo con 4 puntos y la Selección Mexicana en segundo con seis puntos.

En Octavos derrotaron a su rival sin problemas, en Cuartos consiguieron su pase en penales con un marcador de 5-4 y en semifinales terminaron perdiendo.

Nuestro camino hacia la final termina aquí, pero la historia sigue. 🇲🇽✨

Continúan dejando el nombre de México en alto con su esfuerzo y pasión. 💚🔥⚽️ Orgullo total de nuestra #Sub17 . 💫 pic.twitter.com/zkrqPMbSJU — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 5, 2025

Así fue la derrota de México ante Países Bajos en Semifinales

Con un solitario gol de Lina Touzani al minuto 68, Países Bajos se puso arriba y consiguieron su pase a la siguiente ronda. La jugadora de 'Las Leonas' definió ante Valentina Murrieta para darle la victoria a su equipo. A lo largo del certamen, México y Países Bajos también chocaron en la Fase de Grupos, el resultado de la Fecha 2 fue para la Selección Mexicana.