Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
ÚLTIMA HORA: México jugará el partido por el tercer lugar en el Mundial Sub-17 Femenil

Con un solitario gol de Lina Touzani, Países Bajos eliminó a México del Mundial Sub-17 Femenil. El equipo de Miguel Gamero jugará por el tercer lugar

Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Ha terminado el sueño de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 Femenil. El conjunto nacional dirigido por Miguel Gamero no pudo superar a Países Bajos en Rabat en un encuentro en el que la escuadra de Europa vio la victoria por marcador de 1-0 para citarse con Corea del Norte en la Gran Final de la Copa del Mundo con sede en Marruecos.

Con un solitario gol de Lina Touzani al minuto 68, Países Bajos se puso arriba y consiguieron su pase a la siguiente ronda. La jugadora de 'Las Leonas' definió ante Valentina Murrieta para darle la victoria a su equipo. A lo largo del certamen, México y el cuadro de 'La Naranja' también chocaron en la Fase de Grupos, no obstante, el resultado de la Fecha 2 fue para la Selección Mexicana en actividad del Grupo B.

En el juego de esta tarde, la Selección Mexicana no pudo generar varias ocasiones de peligro ante el arco de sus rivales. A pesar de presionar, las dirigidas por Miguel Gamero no lograron marcar ante Maren Groothoff.

¿Cuándo juega México por el tercer lugar?

Tras caer en la instancia de semifinales, el siguiente partido de México será ante Brasil, compromiso por el tercer puesto del Mundial Sub-17 a disputarse el sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas, tiempo de la CDMX. Ese mismo día se tiene programada la Final de la Copa del Mundo entre Corea del Norte y Países Bajos a jugarse a las 13:00 horas.

Selección Mexicana
