Su equipo no clasificó pero fue el mejor jugador de la Liga BBVA MX en la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 dejó a cuatro representantes de la Liga BBVA MX —con una curiosidad de localía— en la pelea por el título. En tanto, también hubo jugadores que destacaron de manera individual pese a que sus equipos quedaron eliminados. Uno de ellos terminó como el mejor futbolista del futbol mexicano en todo el torneo, según sus números.

Juan Brunetta fue el mejor jugador de todos los clubes de la Liga MX en el calendario de la Leagues Cup 2026 de la Fase Uno, según SofaScore. El mediapunta de Tigres UANL obtuvo una valoración de 8.13, superando a otros futbolistas mexicanos que también tuvieron actuaciones destacadas.

Juan Brunetta celebrates his goal 1-0 with Jonathan Herrera of Tigres during the match between Tigres UANL vs (and) Real Salt Lake as part of the Leagues Cup 2026 Group Stage at America First Field Stadium, on August 04, 2026 in Sandy, Utah, United States.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Brunetta, el mejor de la Liga MX

El argentino de 29 años terminó como el futbolista mejor valorado de la Liga MX en el listado compartido por SofaScore. Según este sitio, estos fueron los mejores jugadores del futbol mexicano en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026:

Juan Brunetta (Tigres): 8.13

Gibran Lajud (Atlético de San Luis): 8.10

(Atlético de San Luis): 8.10 Brian Rodríguez (América): 8.03

(América): 8.03 Rafa Llorente (Atlético de San Luis): 7.95

(Atlético de San Luis): 7.95 Santiago Sandoval (Chivas): 7.90

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Brunetta tuvo participación directa en el rendimiento ofensivo de Tigres durante la competencia. Marcó ante Real Salt Lake, aportó una asistencia y también convirtió su penal en la tanda frente a Vancouver Whitecaps.

|Instagram: Juan Brunetta

Tigres quedó eliminado pese a ganar sus partidos

El conjunto universitario tuvo una particularidad durante esta Leagues Cup. Ganó sus tres partidos, aunque todos sus triunfos llegaron mediante tandas de penales y, por ello, sumó solamente dos puntos en cada encuentro. La diferencia de goles (0) terminó perjudicando a Tigres y provocó su eliminación.

¡Jugadón y golazo de @TigresOficial! 🔥⚽️ Beautiful team play to take the lead! Juan Brunetta pone el primero#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/lVbH6ukUjh — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026

Los cuatro mexicanos que siguen en la Leagues Cup

Por un lado, América enfrentará a Columbus Crew, mientras que Rayados de Monterrey se medirá con Chicago Fire. En la otra llave, Toluca jugará contra Austin FC. El último cruce será el de León con Real Salt Lake. Los cuatro encuentros serán a partido único.

Así, aunque Tigres ya no puede pelear por el título, Brunetta cerró su participación como el jugador de un club de la Liga MX mejor valorado en la Leagues Cup 2026.

