¡OFICIAL!: Definida la final del Mundial sub-20

Tenemos la gran final del Mundial sub-20 lista, Argentina y Marruecos definirán al nuevo monarca de la categoría en suelo chileno tras sus respectivos triunfos ante Colombia y Francia. La Albiceleste sentenció el partido en tiempo reglamentario con un solitario gol en la parte complementaria, mientras que, los africanos tuvieron que ir hasta los disparos desde los 11 pasos para vencer al cuadro francés.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE! Los dos únicos mexicanos que triunfaron en la fecha FIFA

El conjunto sudamericano va perfecto en la justa mundialista tras sus tres triunfos en la fase de grupos, la victoria contra Nigeria en octavos de final, el triunfo ante México en los cuartos y la victoria contra los colombianos en las semifinales. Los pupilos de Diego Placente además no han recibido un solo gol en la fase de eliminación directa.

Marruecos va por la sorpresa

El cuadro africano ha dejado con la boca abierta a propios y extraños, los marroquiés fueron líderes en el sector que compartieron con Brasil, España y México, después dejaron fuera a Corea del Sur, a los Estados Unidos y por último a Francia para instalarse en el duelo por el título mundial.

La gran final será el domingo 19 de octubre en punto de las 5:00 pm y será un compromiso histórico ya que Argentina puede ampliar su ventaja en el palmarés (actualmente tiene seis títulos seguido de Brasil con cinco), por otro lado, Marruecos va por su primer título mundial y escribir con letras de oro su nombre entre los ganadores de la justa mundialista sub-20.