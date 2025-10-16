deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡OFICIAL!: Definida la final del Mundial sub-20

Argentina y Marruecos definirán al nuevo monarca de la categoría tras vencer a Colombia y a Francia respectivamente en las semifinales del certamen.

Final Mundial sub-20
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Compartir

Tenemos la gran final del Mundial sub-20 lista, Argentina y Marruecos definirán al nuevo monarca de la categoría en suelo chileno tras sus respectivos triunfos ante Colombia y Francia. La Albiceleste sentenció el partido en tiempo reglamentario con un solitario gol en la parte complementaria, mientras que, los africanos tuvieron que ir hasta los disparos desde los 11 pasos para vencer al cuadro francés.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE! Los dos únicos mexicanos que triunfaron en la fecha FIFA

El conjunto sudamericano va perfecto en la justa mundialista tras sus tres triunfos en la fase de grupos, la victoria contra Nigeria en octavos de final, el triunfo ante México en los cuartos y la victoria contra los colombianos en las semifinales. Los pupilos de Diego Placente además no han recibido un solo gol en la fase de eliminación directa.

Marruecos va por la sorpresa

El cuadro africano ha dejado con la boca abierta a propios y extraños, los marroquiés fueron líderes en el sector que compartieron con Brasil, España y México, después dejaron fuera a Corea del Sur, a los Estados Unidos y por último a Francia para instalarse en el duelo por el título mundial.

La gran final será el domingo 19 de octubre en punto de las 5:00 pm y será un compromiso histórico ya que Argentina puede ampliar su ventaja en el palmarés (actualmente tiene seis títulos seguido de Brasil con cinco), por otro lado, Marruecos va por su primer título mundial y escribir con letras de oro su nombre entre los ganadores de la justa mundialista sub-20.

Selección Argentina
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×