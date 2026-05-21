OFICIAL: Definido el rival del América en la final de la Concacaf

La Concacaf W Champions Cup busca nuevo campeón y hay nuevo enfrentamiento entre México y los Estados Unidos. El Club América Femenil y el Washington Spirit se verán las caras en el duelo por el título y para ver que equipo es el mandamás de la Concacaf. Las Águilas dieron cuenta del Gotham City, mientras que, el equipo de la capital estadounidense venció por la mínima diferencia a las Tuzas del Pachuca.

Las pupilas de Ángel Villacampa sueñan con un doblete histórico en este semestre tras haber conseguido el título del Torneo Clausura 2026 al haber vencido a las Rayadas de Monterrey en la gran final. El sábado 23 de mayo en punto de las 7:30 pm desde la cancha del Estadio Hidalgo, el América Femenil enfrentará con el Washington Spirit y buscar cerrar un semestre que sería histórico para el club mexicano.

Cabe destacar que, las Tuzas del Pachuca y el Gotham City se medirán ese mismo sábado 23 de mayo en el duelo por el tercer lugar y justamente el cuadro hidalguense tratará de levantarse rápidamente de la derrota con el Spirit y darle un triunfo a su afición en su propio compo de juego.

La final se vive por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.

