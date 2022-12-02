Juventus está nuevamente bajo investigación policial

Uno de los equipos más importantes de Italia y que en muchas ocasiones ha figurado como protagonista en las principales competencias europeas se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras un nuevo escádalo que involucra a su directiva y que estaría relacionado con la repentina salida de toda su junta directiva en dias recientes.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que la UEFA abrió una carpeta de investigación en contra del equipo Bianconeri , todo esto después de que la fiscalía de la ciudad de Turín solicitara cargos formales para el ahora ex presidente Andrea Agnelli, junto a otros 10 miembros de la directiva del conjunto turinés, entre los que se encontraría Pavel Nedved, histórico jugador de la Vecchia Signora y ex capitán de la selección de la República Checa, quién se desempeñaba como vicepresidente y Maurizio Arribavene, director general, debido a presuntas irregularidades en la contabilidad del club.

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TURIN, ITALY - FEBRUARY 18: Juventus president Andrea Agnelli looks on during the Serie A match between Torino FC and Juventus at Stadio Olimpico di Torino on February 18, 2018 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)|Valerio Pennicino/Getty Images

"La Primera Cámara del Órgano de Control Financiero de Clubes ha abierto una investigación formal en contra de Juventus FC por potenciales incumplimientos en las licencias del club y en las regulaciones del Fair Play financiero.

La investigación de la Primera Cámara se centrará en las presuntas violaciones financieras que recientemente fueron hechas públicas como resultado de los procedimientos llevados cabo por las Compañías Italianas y Comisión de Intercambio (CONSOB) y por la fiscalía de Turín.

La Primera Cámara cooperará con las autoridades nacionales y no hará comentarios futuros al respecto mientras la investigación se encuentre en curso." fueron las palabras externadas por la UEFA en un comunicado.

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coach Massimiliano Allegri of Juventus FC during the UEFA Champions League quarter final match Ajax Amsterdam and Juventus FC at the Johan Cruijff Arena on April 10, 2019 in Amsterdam, The Netherlands(Photo by VI Images via Getty Images)|VI-Images/VI-Images via Getty Images

Aparecen los fantasmas del 2006

Es importante recordar que este no es el primer escándalo de la Juventus, ya que en el 2006 fue despojado de dos títulos de liga y descendido a la Serie B (segunda división) tras encontrar a su entonces director general, Luciano Moggi, culpable de fraude deportivo, resaltando sobornos hacia los árbitros.

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