OFICIAL: El día de abril 2026 que Obed Vargas podría ganar su primer título con el Atlético de Madrid

El futbolista mexicano Obed Vargas con solo 20 años, está ante la primera gran oportunidad de conquistar un título con el Atlético de Madrid. A pocos meses de su llegada al conjunto colchonero, el mediocampista podría levantar su primer trofeo en Europa este sábado 18 de abril de 2026, cuando dispute la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

El duelo se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en un escenario ideal para que el joven mexicano comience a escribir su historia en el futbol europeo. Vargas llegó el pasado 2 de febrero procedente del Seattle Sounders, y en cuestión de semanas se ha metido en la dinámica del equipo dirigido por Diego Simeone.

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Desde su arribo a España, el mediocampista de 20 años ha sumado minutos importantes en LaLiga, disputando cinco encuentros, tres de ellos como titular, con más de 300 minutos en cancha. Su impacto ha sido inmediato, destacando recientemente con una asistencia clave en el triunfo ante Sevilla, además de mostrar una efectividad de pases superior al 80%, lo que ha generado buenas sensaciones dentro del cuerpo técnico.

Su crecimiento no solo se limita al torneo español, ya que también ha sido parte de un momento histórico al convertirse en el primer mexicano en más de una década en disputar unas Semifinales de UEFA Champions League. Estancia donde el Atleti se medira ante el Arsenal.

Tanto la prensa como la afición han destacado su dinamismo, capacidad de recuperación y distribución del balón, además de considerarlo una apuesta a futuro que ya comienza a rendir frutos en la medular rojiblanca.

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¿Qué títulos tiene Obed Vargas en su carrera como profesional?

Antes de su llegada al futbol europeo, Vargas ya sabía lo que era ganar títulos con el Seattle Sounders donde es canterano. En 2022 formó parte del equipo que conquistó la Liga de Campeones de la CONCACAF, en una histórica final ante Pumas de la UNAM, disputada en el Lumen Field, donde el conjunto estadounidense rompió la hegemonía de la Liga BBVA MX, y con este titulo sello participación en el pasado Mundial de Clubes en 2025.

Más recientemente, en 2025, se coronó en la Leagues Cup siendo un titular indiscutible en el mediocampo. En aquella final, Seattle venció con autoridad 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, consolidando a Vargas como una de las promesas mexicanas con mayor proyección internacional.

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