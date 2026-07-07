OFICIAL: El PENÚLTIMO calificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Desde la cancha del Estadio Atlanta, se llevó a cabo uno de los duelos más polémicos y emocionantes, donde la Argentina de Lionel Messi se enfrentó a la temeraria selección de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

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La sombra de la eliminación se posó sobre el campeón del mundo en los octavos de final de la Copa Mundial 2026, donde Egipto sorprendió al planeta entero y puso a Argentina contra las cuerdas al tomar una ventaja de 2-0. Los goles tempraneros y la solidez defensiva del equipo africano parecían sentenciar una de las mayores sorpresas del torneo, dejando a la Albiceleste al borde de la eliminación.



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La tensión se transformó en pura agonía cuando Lionel Messi, el héroe de tantas batallas, falló un penal crucial que pudo haber acortado la distancia. En ese instante, el estadio enmudeció y el sueño de mantener la corona parecía desvanecerse por completo. Sin embargo, el corazón del campeón aún latía; Argentina se negó a bajar los brazos y comenzó a presionar con la desesperación de quien se juega la vida.

La histórica remontada comenzó a gestarse en la recta final, cuando Cristian Romero encendió la chispa de la esperanza con un gol al minuto 79'. Apenas cuatro minutos después, Messi demostró de qué está hecho: sacudiéndose la presión del penal fallado, enderezó el camino y marcó el tanto del empate con un golazo, desatando la locura total en las gradas y devolviendo el alma al cuerpo de todo un país.

El éxtasis definitivo llegó en el tiempo agregado, cuando Enzo Fernández selló el 3-2 en el minuto 90+3', completando una voltereta verdaderamente épica. Con esta victoria agónica, Argentina sigue viva en el Mundial, y Lionel Messi alcanzó la impresionante cifra de 8 goles en lo que va del torneo.

¿Contra que equipo jugaría Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026?

Con su pase a cuartos asegurado, el equipo de Lionel Scaloni esperará el resultado de más tarde, donde el rival de Argentina saldrá del partido entre Colombia y Suiza a las 14:00 horas, desde la cancha del Estadio Vancouver.

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