OFICIAL: El sexto clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Desde la cancha del Estadio Los Ángeles, Estados Unidos y Bélgica jugaron el partido número 94 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lleno de goles y emocionantes momentos.

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En los octavos de final de la Copa Mundial 2026, la selección de Bélgica se impuso 4 a 1 ante Estados Unidos. Tras el silbatazo final, el conjunto europeo consumó una victoria sólida para asegurar su boleto a la siguiente fase del torneo, terminando con el sueño americano.

El Bélgica vs Estados Unidos comenzó con gran intensidad y un claro dominio europeo. El atacante Charles De Ketelaere abrió el marcador para los belgas apenas al minuto 9. La respuesta de Estados Unidos llegó al minuto 31 por conducto de Malik Tillman, quien logró empatar el partido de forma transitoria. Sin embargo, la alegría duró muy poco para los norteamericanos, ya que el mismo De Ketelaere firmó su doblete solo dos minutos después, devolviendo la ventaja a la Selección de Bélgica al 33'.

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Ya en la segunda mitad del encuentro, Hans Vanaken se encargó de ampliar la diferencia y sellar el triunfo anotando el tercer gol definitivo al minuto 57. A pesar de los intentos en la recta final, el equipo de Estados Unidos no logró revertir el marcador, firmando así su eliminación de la Copa del Mundo.

El gol que sentenció el juego fue al minuto 94, de la mano de Romelu Lukaku. Ahora, Bélgica enfrentará a España en la siguiente ronda de eliminación.

Con este resultado de Estados Unidos, se consuma un hecho histórico, la salida de los tres países organizadores del Mundial 2026 en esta misma instancia. El cuadro estadounidense se une a Canadá y México, selecciones que también fueron eliminadas durante los octavos de final, dejando el resto de la justa mundialista definitivamente sin la presencia de sus anfitriones.

¿Contra quién jugarán en los Cuartos de Final?

Tras los partidos de hoy lunes 6 de julio, con el triunfo de España sobre Portugal y el de Bélgica sobre Estados Unidos, ambos equipos se enfrentarán el próximo 10 de julio desde la cancha del Estadio Los Ángeles a las 13:00 horas (hora del centro de México).

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