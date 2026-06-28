OFICIAL: El primer calificado a los octavos de final del Mundial 2026

En un día que quedará grabado como el hito más importante del futbol canadiense, la Selección de Canadá ha logrado su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 1-0 a Sudáfrica en el Estadio de Los Ángeles.

El encuentro, correspondiente a los dieciseisavos de final, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta los últimos suspiros. Cuando todo parecía indicar que el partido se definiría en tiempos extra, apareció Stephen Eustáquio al minuto 90+2 para romper el cero y desatar la euforia en territorio angelino.

Este triunfo no solo representa el primer pase a la ronda de los 16 mejores en la historia de la selección canadiense, sino que confirma el estatus del equipo como uno de los grandes protagonistas de este torneo. La "Hoja de Maple" ha demostrado una resiliencia inquebrantable, superando la presión de jugar una fase de eliminación directa con la determinación de un equipo que aspira a seguir sorprendiendo.

Con este resultado, Canadá avanza con paso firme y se instala oficialmente en los octavos de final, donde ahora esperará a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos. El sueño mundialista sigue vivo y, por primera vez, el nombre de Canadá se escribe en la élite de los octavos de final de la FIFA.

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