Scaloni habló de la polémica por los árbitros de Argentina vs. Egipto: “si son franceses…”

Argentina se enfrenta a Egipto en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, en la previa, los aficionados de los comandados por Lionel Messi hablaron en redes sociales sobre los árbitros designados para el encuentro. Pues muchos se quejaron porque eran de Francia. En ese contexto, Lionel Scaloni respondió en conferencia de prensa.

Esto dijo Lionel Scaloni sobre los árbitros de Argentina vs. Egipto

“¿Los árbitros de Francia? Me enteré por Nico que me lo decía cuando venía acá. Es algo de bar, discusión de bar de café. Ah, ¿el VAR también es francés? Ah bueno. No pasa nada. Te pregunté porque una vez le dije a FIFA que lo mejor es que todos sean del mismo país: jueces de campo y VAR. Así que no pasa nada, mejor si son todos franceses”, sostuvo Scaloni.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina|X: Argentina

Además, agregó: “Perfecto para mí si son todos del mismo país. No me cambia que sean de Francia. Lo mejor para mí es que sean todos del mismo país porque si son de diferente país no interpretan las cosas de la misma manera”.

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¿Quiénes son los árbitros para Argentina vs. Egipto?

Árbitro: François Letexier (Francia)

Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Asistente de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega)

Jajaja La reacción de Scaloni enterándose de que el VAR de mañana es francés pic.twitter.com/LOKRzM5NJC — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 6, 2026

Los resultados de Argentina y Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina terminó como líder del Grupo J. Ganó todos sus partidos en la fase de grupos y necesitó el tiempo extra para eliminar a Cabo Verde en los 16avos de Final.

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Egipto finalizó en el segundo lugar del Grupo G. Comenzó el torneo con un empate, consiguió una victoria importante ante Nueva Zelanda y avanzó desde los 16avos de Final tras imponerse a Australia en la tanda de penales.

Bélgica 1-1 Egipto — Jornada 1

Nueva Zelanda 1-3 Egipto — Jornada 2

Egipto 1-1 Irán — Jornada 3

Australia 1 (2)-1 (4) Egipto — 16avos de Final (Egipto ganó en penales)

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