OFICIAL: El TEMIBLE rival de México si avanza a los cuartos de final del Mundial 2026

Hoy, 5 de julio de 2026, la Selección Mexicana enfrenta su prueba de fuego definitiva bajo el mando de Javier Aguirre. El Tri choca contra la poderosa escuadra de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido de matar o morir que detendrá al país entero.

Sin embargo, con las llaves de eliminación directa totalmente definidas, la tensión y la expectativa se multiplican, ya se conoce al imponente rival que le espera a México si logra consumar la hazaña histórica de avanzar al ansiado quinto partido.

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¿Contra que equipo jugaría México en los Cuartos de Final?

Si los pupilos del "Vasco" Aguirre logran dar el golpe de autoridad y eliminar al cuadro inglés, el camino mundialista no dará tregua, en el horizonte de los cuartos de final acecha el ganador de la llave entre el pentacampeón Brasil y la aguerrida selección de Noruega.

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¿Dónde jugaría México en los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Si se concreta la victoria ante los ingleses, la afición tricolor ya puede ir preparando las maletas, este hipotético y monumental partido de cuartos de final se disputaría en la espectacular cancha del Estadio de Miami.

El encuentro está programado oficialmente para el próximo sábado 11 de julio de 2026, en punto de las 3:00 pm (tiempo del centro de México).

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