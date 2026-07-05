El emotivo mensaje de la Selección Mexicana previo al partido vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

En el majestuoso Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana tiene hoy un encuentro trascendental en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 frente a Inglaterra.

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El esperado duelo se llevará a cabo hoy, domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y el mítico coloso capitalino ya está listo para ser el escenario perfecto de esta gran batalla futbolística.

Para encender la pasión a horas del silbatazo inicial, el combinado azteca publicó a través de sus redes sociales un emotivo video que ya está haciendo vibrar a toda la afición. El clip hace un recorrido espectacular por los momentos más importantes en la historia del deporte y el entretenimiento nacional, demostrando que en nuestro país las grandes hazañas son posibles.

La publicación entrelaza la grandeza y el legado de figuras como Julio César Chávez, la fuerza de Soraya Jiménez, la perseverancia de Checo Pérez, el éxito internacional de Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, hasta culminar con el recuerdo imborrable de la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012, entre más.

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El mensaje central de la pieza audiovisual es un poderoso llamado a la ilusión, acompañado de un discurso narrado que busca inspirar tanto a los jugadores como a la afición:

"Lo que México ha hecho una y otra vez. Tomar lo improbable y convertirlo en historia. Es curioso. Ninguna de esas historias sabía que iba a ser historia. Primero nos atrevimos a creer. Después a dar el paso. Aprendimos a resistir, a caer y también a levantarnos".

¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaterra?

El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo HOY domingo 5 de julio, desde la cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (hora del Centro de México).

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

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