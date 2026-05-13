El único jugador de Chivas que los aficionados querían y Javier Aguirre no puso en la prelista de México

Se confirmó la pre lista de 55 jugadores de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Chivas de Guadalajara es el equipo que más futbolistas aporta al combinado azteca, pero hay uno que Javier Aguirre decidió no incluir aunque es el que todos los aficionados querían. Pues Diego Campillo no ingresó en la lista de posibles citados.

Mientras muchos se preguntan quién domina el historial entre Chivas y Cruz Azul, esta noticia sorprende porque el defensa de 24 años fue uno de los mejores jugadores del equipo de Gabriel Milito. Durante el Clausura 2026, Campillo disputó 17 partidos en el “Rebaño Sagrado”. Sin embargo, el “Vasco” no lo incluyó en la prelista de 55 futbolistas de México para la Copa del Mundo.

Diego Campillo en el juego vs Islandia|Crédito: Chivas

El día que Diego Campillo fue citado por Javier Aguirre

El 26 de febrero de 2026, para el duelo entre México e Islandia, Diego Campillo disputó su único partido con la Selección Nacional tras la citación del “Vasco” Aguirre. Fueron cerca de 25 minutos, ingresando en el segundo tiempo. Desde entonces no ha vuelto a sumar minutos con el combinado azteca y ya no tiene posibilidades de jugar la Copa del Mundo.

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Las estadísticas de Diego Campillo en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de Besoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Diego Campillo en Chivas de Guadalajara:

Partidos jugados: 35

Encuentros siendo titular: 29

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 5 amarillas y 0 rojas

¿Qué jugadores de Chivas de Guadalajara sí están en la prelista de México?

El entrenador de la Selección Mexicana convocó a 5 futbolistas de Chivas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que ahora se confirmó que preseleccionó a otros 3 jugadores para analizar durante la Liguilla y, en todo caso, sumarlos a la concentración en CAR.