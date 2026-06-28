OFICIAL: Equipo de la capital anuncia NUEVO refuerzo para el Apertura 2026

Pumas, Cruz Azul o el AMérica son los equipos de la capital que suelen romper las redes sociales cuando anuncian la llegada de distintos jugadores sin embargo, esta ocasión fue turno de ek Atlante ha sacudido el mercado de fichajes de la Liga MX con un movimiento de alto impacto. El club azulgrana confirmó de manera oficial la incorporación de Eduardo Tercero como su nuevo defensa central, buscando fortalecer la retaguardia para encarar con ambición el torneo Apertura 2026.

Tercero, quien cuenta con una trayectoria consolidada en el máximo circuito, llega a la institución capitalina tras su paso por Tigres de la UANL, equipo donde militó durante varias temporadas. Su llegada al conjunto de los "Potros de Hierro" representa una apuesta clara de la directiva por sumar jerarquía, experiencia y solvencia defensiva a un plantel que tiene como objetivo constante el protagonismo.

Palmarés con Tigres

Durante su estancia en la institución felina, el zaguero central formó parte de una época dorada en la que el club logró conquistar títulos importantes para su vitrina, destacando los siguientes logros:



Liga MX: El defensor integró el plantel que se alzó con el campeonato de liga en el torneo Clausura 2023 .

El defensor integró el plantel que se alzó con el campeonato de liga en el torneo . Campeón de Campeones: Formó parte del equipo que conquistó este trofeo en el año 2023.

Formó parte del equipo que conquistó este trofeo en el año 2023. Concacaf Champions Cup: Estuvo registrado dentro del equipo que logró el título de la confederación, lo que le permitió ser parte de las competencias internacionales del club.

A sus 30 años, el defensor aporta una lectura de juego privilegiada y el carácter necesario para liderar desde la última línea. Esta experiencia acumulada en la élite será vital para las pretensiones del Atlante, que busca adaptar ese nivel de exigencia a su proyecto deportivo actual. La afición atlantista ha recibido la noticia con gran entusiasmo, viendo en este fichaje un salto de calidad necesario para los retos que se avecinan en el Apertura 2026.

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