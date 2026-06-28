El RÉCORD que busca igualar Julián Quiñones de Chicharito y el Matador Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha servido para que Julián Quiñones se convierta en la pieza central del ataque de la Selección Mexicana. Después de una destacada participación en la primera etapa del torneo, el delantero tiene ante sí una gran oportunidad: lograr cuatro goles en una misma Copa del Mundo, una cifra que muy pocos jugadores mexicanos han alcanzado en la historia. Y en esta ocasión tiene la oportunidad de igualar uno de los récord más complicados en la historia de México en los mundiales.

¿Qué necesita Quiñones para igualar el récord?

La meta de Quiñones es igualar la marca de Luis "Matador" Hernández. El icónico atacante mexicano logró un hito en Francia 1998 al anotar cuatro tantos, estableciendo el récord nacional de más goles en un solo torneo. Es fundamental aclarar que este registro es distinto al de Javier "Chicharito" Hernández; aunque él también suma cuatro goles en Mundiales, los consiguió repartidos en tres ediciones distintas (2010, 2014 y 2018).

Quiñones necesita anotar 2 goles ante Ecuador o necesita que la selección mexicana avance a los cuartos de final para así tener otro partido más para igualar esta marca.

Al llevar ya dos goles en esta fase de grupos y tras marcar frente a Sudáfrica y Chequia, Quiñones ha alcanzado a referentes históricos como Jared Borgetti, Luis García y Alberto García Aspe.

Por otro lado, el aporte del jugador va mucho más allá de las estadísticas. Bajo las órdenes de Javier Aguirre, se ha transformado en un futbolista esencial que destaca tanto en la definición como en la presión defensiva y la creación de jugadas, funge como uno de los jugadores más desequilibrantes comenzando el ataque desde la banda izquierda.

Con la fase de eliminación directa por comenzar, el delantero tiene el escenario ideal para buscar los goles necesarios que le permitan igualar la marca del "Matador" y consolidarse como una de las figuras más importantes del fútbol mexicano en los mundiales.

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