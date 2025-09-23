OFICIAL: este equipo de la Liga BBVA MX tendrá nuevo estadio (y no, no es el Cruz Azul)

Querétaro es el equipo de la Liga BBVA MX que próximamente tendrá un nuevo estadio, ya que el proyecto de los nuevos dueños es tener un inmueble propio, en el que se pueda celebrar todo tipo de eventos, sin olvidar el futbol, según reveló David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes. Gallos Blancos madrugó a Cruz Azul, que no tiene casa y por ello desde este año juega en CU .

El nuevo dueño de Gallos Blancos, Marc Spiegel, quien compró al club en el Apertura 2025 por la cantidad de 120 millones de dólares , tiene la maqueta de cómo será el nuevo estadio. Solo están en la búsqueda del terreno para llevar a cabo el proyecto. La intención es que el inmueble sea una réplica a los de la MLS que se ubican en Austin, Texas; y en Nashville, Tennessee.

Archivo TV Azteca El Estadio Corregidora no le pertenece a Gallos Blancos, pues es propiedad del gobierno del Estado de Querétaro

El objetivo del nuevo estadio del Querétaro

El nuevo estadio del Querétaro tendrá un aforo para 30 mil aficionados, aproximadamente, y el objetivo de su construcción es que pueda utilizar para cualquier tipo de eventos y no solo para los partidos de futbol, a fin de que el club pueda generar recursos externos.

Cabe destacar que el Estadio Corregidora, actual casa de los Gallos Blancos, no le pertenece al club, sino al gobierno del Estado de Querétaro. Por lo anterior, el equipo tiene limitantes en su utilización, y no genera ingresos en caso de que un concierto se realice en el inmueble.

“Marc Spiegel, desde que compró a Gallos, tiene en mente construir un nuevo estadio, están en la búsqueda, y reitero, ya tienen cómo sería”, mencionó Medrano Félix en su canal de YouTube. No obstante, por el momento se desconoce cuándo iniciará su construcción y en qué fecha prevén terminarlo.

Los estadios más nuevos que tiene a Liga BBVA MX

El nuevo estadio de Querétaro será uno de los más nuevos de la Liga BBVA MX, después del que tiene Rayados de Monterrey, que se inauguró en 2015. A estos se une el Banorte (antes Azteca), aunque no es construido desde cero, sí tendrá una renovación completa, con el objetivo de albergar el Mundial 2026. Estos son los 3 inmuebles más recientes en México:

