Separan a 2 referentes de la selección por indisciplina a días de que arranque el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 está muy cerca de arrancar. El próximo 27 de septiembre inicia la actividad en Chile, sede del certamen en este 2025. A pocos días de que se dé el silbatazo inicial en el duelo entre Corea del Sur y Ucrania, comienzan las malas noticias. Dos futbolistas referentes de la Selección de Colombia fueron separados del plantel por indisciplina, diversos medios aseguran que se fueron de fiesta. Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado no podrán cumplir su sueño de disputar la justa.

El entrenador César Torres y su cuerpo técnico decidieron separar a los jugadores por un tema de indisciplina, por fiesteros. El colombiano había convocado a 25 de las nuevas estrellas del país que dirige, pero ahora solamente contará con 23. El timonel reconoció que deben de dar un buen ejemplo para todos los jóvenes del país, asegurando que no se lograron adaptar a la convivencia. México debuta el 28 de septiembre ante Brasil, que anunció una convocatoria de miedo.

“El tema de Montaño y Keimer, son chicos que yo creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos. Tienen aspectos que mejorar, no se adaptaron a las normas de convivencia y disciplina”, resaltó César Torres en una conferencia de prensa previa a la justa mundialista. Colombia se ubica en el Grupo F y enfrenta a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Debuta el lunes 29 de septiembre.

💪⚽ 𝘈𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘺 𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘤𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘢 𝘥𝘦 𝘫𝘶𝘦𝘨𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝘦𝘯 Chile. 🏆🔝#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/QpHagdGKFa — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 21, 2025

Los grandes referentes de México en el Mundial Sub 20

Eduardo Arce convocó a lo mejor que tiene para el Mundial Sub 20. A diferencia de otras justas, en esta ocasión muchos de sus futbolistas han tenido roce en la Liga BBVA MX con el Primer Equipo. Algunos de los referentes de la Selección Mexicana de Futbol son Gilberto Mora, Elías Montiel y Obed Vargas. “Morita” es el más joven de todos, pues tiene 16 años y ya tuvo minutos con Javier Aguirre en la Selección Mayor, pues fue titular en la Copa Oro.

Algunos más que figuran en la selección de Arce son Amaury Morales, Hugo Camberos, Yael Padilla, Iker Fimbres y Alexei Domínguez. Todos estos futbolistas se han ganado un lugar en el primer equipo de sus respectivos clubes y aunque algunos no son titulares al cien por ciento, sí son grandes revulsivos.