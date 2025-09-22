Canelo Álvarez le dio sus títulos y en una semana Terence Crawford ya perdió uno de los más importantes

Ha pasado un poco más de una semana después de que Saúl “Canelo” Álvarez perdió ante Terence Crawford. El tapatío no pudo ante el estadounidense y tuvo que darle sus cintos de peso supermediano después de caer de manera unificada. El nuevo campeón ya perdió uno y no precisamente arriba del ring, sino que renunció a su título de superwelter que obtuvo el año pasado tras vencer a Israil Madrimov.

La pelea que se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, sigue dando mucho de qué hablar. Tras el combate mucho se dijo de una posible revancha entre Canelo y Crawford, el mexicano ya sabría cómo recuperarlos.

Ahora la World Boxing Association (WBA) confirmó que Terence Crawford había renunciado a uno de sus cintos, ya que se quería enfocar en defender los que le ganó al mexicano. Según el organismo mundial, puesto que no puede tener campeonatos de dos pesos si no los defiende y, por lo mismo, el nacido en Nebraska decidió dejarlo vacante.

“El estadounidense había obtenido el título de las 154 libras en agosto del año pasado tras vencer a Israil Madrimov. Posteriormente, se le concedió un permiso para subir de división para medirse con Álvarez”, dijo en un comunicado la Asociación de Boxeo Mundial. Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) resaltó las cualidades del tapatío y lo ha defendido de diversos ataques.

Ya hay nuevo campeón en el superwelter

Así como World Boxing Association dio a conocer que Terence Crawfor dejaba bacante su cinturón como superwelter que ganó hace un año. También dio a conocer quién sería el nuevo monarca y por qué se decidió que él fuera. El alemán Abass Baraou es el nuevo dueño del cinturón de la división superwelter, pues él era el campeón interino. En el comunicado, la Asociación resaltó las cualidades del boxeador europeo, pero aún no reveló contra quién sería su primera pelea de defensa.

“En el caso de Baraou, próximamente se tomará una decisión sobre su siguiente defensa, siempre en respeto y consonancia con el reglamento de la WBA. Por su parte, el organismo pionero felicita al supercampeón Terence Crawford por su gran triunfo y por marcar una época en este deporte”, se puede leer en el comunicado.