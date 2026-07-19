Por qué le sacaron tarjeta roja a Enzo Fernández de Argentina en la final vs España

Argentina vive el drama de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la Selección de España. Los pupilos de Lionel Scaloni buscarán una victoria heroica con 10 hombres luego de concretarse expulsión de Enzo Fernández al recibir una segunda tarjeta amarilla.

Slavko Vincic sacó la primera tarjeta amarilla a Enzo Fernández luego de que el jugador lanzó una airada queja a la decisión del árbitro central. Por lo que en los últimos minutos del segundo tiempo se concretó la segunda tarjeta amarilla debido a una dura entrada sobre Pau Cubarsí.

Enzo Fernández salió expulsado de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @Argentina / X

La reacción de Enzo Fernández tras salir expulsado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La salida de Enzo Fernández en la gran final significó un duro golpe para la Selección de Argentina al contar con una inferioridad numérica ante el rival. En ese sentido, el centrocampista de La Albiceleste no dudó en pedir disculpas a la afición al momento de salir del terreno de juego.

El plan para Lionel Scaloni cobra una mayor dificultad debido a que contará con la tarea de poder resistir en tiempos extra ante una España que buscará aprovechar la ventaja. Por el otro lado, la gestión que haga el conjunto español en el cierre de partido será determinante para poder sacar el ansiado triunfo.

Quién fue el último jugador que salió expulsado de una final del Mundial

La última vez que un jugador salió expulsado en una final de la justa mundialista data del 2010. Cuando John Heitinga tuvo una dura entrada sobre Xabi Alonso en el España vs Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2010™, siendo el marcador final a favor de los españoles por 1 a 0 en tiempos extra.

España logró ganar una final de la Copa Mundial de la FIFA 2010™ ante Países Bajos

Ahora el equipo ibérico buscará repetir la historia ante La Albiceleste, la cual buscará aferrarse a los penales para poder conseguir el bicampeonato mundial. Por lo que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ todavía faltan muchas emociones previo a definir al nuevo monarca.

