ÚLTIMA HORA: El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas se queda sin árbitro por algo inédito

El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas de la jornada 10 del Clausura 2026 se queda sin árbitro, ello debido a los conflictos geopolíticos que existen en Medio Oriente. Lo anterior, ya que César Arturo Ramos era el elegido para dirigir el partido, pero él y otros silbantes mexicanos se encuentran varados en Qatar.

De acuerdo con información del periodista David Medrano Félix, César era el elegido para pitar uno de los duelos más importantes del torneo, pero debido al conflicto entre Estados Unidos e Israel se encuentra refugiado en un hotel de Medio Oriente, de donde supuestamente Cristiano Ronaldo huyó con rumbo a Madrid, España.

César Arturo Ramos er el elegido para el partido, pero está varado en Qatar.|Archivo TV Azteca

“Siguen varados los 3 árbitros mexicanos en Qatar. No pueden salir del hotel, no se recomienda que salgan porque me contaba César que a cada rato se escuchan a lo lejos las explosiones. Les digo, César estaba contemplado para pitar el clásico, sabrá Dios cuándo puedan regresar”, mencionó el periodista de Azteca Deportes.

¿Por qué los árbitros se encuentran varados en Qatar?

César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra fueron invitados a pitar el duelo de la jornada 10 entre Al Qadish y Al-Ettifaq de la Liga de Arabia Saudita. Sin embargo, durante su estancia en Medio Oriente comenzó el conflicto geopolítico de Estados Unidos e Israel.

Debido a ello, se encuentran varados en Qatar desde el sábado pasado y refugiados en un hotel, sin poder salir del país debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente, informó en un comunicado la Comisión de Árbitros.

Los 3 silbantes están en constante comunicación con la cancillería mexicana en busca de soluciones para salir del país lo antes posible, pero de momento los vuelos están cancelados y optar por vía terrestre conlleva un gran riesgo debido a los bombardeos, por lo que la Comisión de Árbitros buscarán quien reemplace a Arturo Ramos para pitar el Clásico Tapatío.