OFICIAL: Fecha y hora EXACTA del Marruecos vs Países Bajos en Monterrey de los 16avos de final Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se jugarán su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y lo harán desde la Sultana del Norte en el Estadio Monterrey. Tremendo juego entre el líder del Grupo F y el combinado africano comandado por Achraf Hakimi que pinta para ser espectacular desde el primer minuto.

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Los pupilos de Ronald Koeman llegan como ligeros favoritos tras sus dos triunfos en la fase de grupos (Suecia y Túnez) y el empate a dos goles con Japón en la primera jornada. Por otro lado, el actual monarca de la Copa Africana de Naciones llega también invicto tras una igualada con la Brasil de Carlo Ancelotti y sólidas victorias frente a Haití y Escocia.

Fecha y hora EXACTA del Marruecos vs Países Bajos de los 16avos del Mundial 2026

Lunes 29 de junio a las 7:00 pm desde el Estadio Monterrey

Hay otros dos compromisos ya definidos de los 16avos de final en esta justa mundialista, Sudáfrica y Canadá se encontrarán este domingo 28 de junio a la 1:00 pm. Un día después, la Selección de Brasil y su similar de Japón se verán las caras en el Estadio de Houston en punto de las 11:00 am.

Finalmente, México, Estados Unidos, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Suiza aún esperan rival en la ronda de 16avos de final y poco a poco se acomodarán conforme vayan saliendo los resultados de la última jornada de la fase de grupos en el Mundial 2026.