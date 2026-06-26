¡CONFIRMADO! El PELIGROSO rival al que enfrentará Brasil en los 16vos de Final del Mundial 2026

Los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM poco a poco comienzan a tomar forma y la Selección de Brasil conoció este jueves 25 de junio al rival que enfrentará en la siguiente ronda en un duelo que podría ser complicado para el Scratch du Ouro.

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Brasil se enfrentará a Japón en los 16vos de Final

Luego de ganar su grupo, la Selección de Brasil tendrá que medirse ante su similar de Japón, que terminó segundo de su sector este jueves, en la ronda de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El conjunto amazónico se enfrentará contra Japón el día lunes 29 de junio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en Houston, Texas, en un partido que pinta para ser uno de los más atractivos de esta ronda.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti superaron la fase de grupos con victorias ante Escocia y Haití, mientras que empataron frente a Marruecos en una presentación que dejó grandes dudas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Japan v Sweden - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 25, 2026 Sweden’s Alexander Isak in action with Japan’s Daichi Kamada IMAGN IMAGES via Reuters/Tim Heitman|TIM HEITMAN/IMAGN IMAGES via Reuters

Por su parte, los Samuráis Azules igualaron contra los Países Bajos y Suecia y derrotaron a Túnez para avanzar como segundos de su grupo.

Brasil y Japón ya cuentan con antecedentes en Copas Mundiales, luego de que se enfrentarán en la Fase de Grupos de la edición de Alemania 2006 en donde la Canarinha golearon 4-1 a los asiáticos.

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