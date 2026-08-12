OFICIAL: Fecha y HORARIO del Toluca vs Dallas, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

Toluca se presenta este miércoles en casa en la Jornada 3 de la Leagues Cup, para recibir al equipo de Dallas de la MLS, que tendrá su primer experiencia en la cancha del Nemesio Diez, la cual debe pesar en el compromiso de esta temporada 2026.

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Toluca y Dallas miden fuerzas en partido determinante para pensar en los Cuartos de Final sel torneo; los de Mohamed deben ganar para tener vivas las posibilidades de avanzar en tanto que Dallas tiene como antecedente par de victorias en la competencia.

Para ambas escuadras, la victoria es el resultado a perseguir pues un empate a estas alturas podría complicarles el seguir con vida, esperando una serie de resultados que le favorescan. Como una ventaja para Toluca, aparece la pasión de la afición en casa y la altura que siempre surge como factor.

La hora, sede y día del partido Toluca va Dallas

El partido de la Jornada 3 entre Toluca y Dallas sucederá este próximo miércoles 12 de agosto en punto de las 8:00 PM, en la cancha de la Bombonera de Toluca.

Los resultados de Toluca en Leagues Cup 2026

En el comienzo de Leagues Cup, derrotaron a Seattle por marcador de 3-0, un enorme arranque que sucedió en casa, pero en la Jornada 2 cuando parecía podrían sacar puntos, el LAFC los derrotó por la mínima, lo que ahora pone complejo el panorama.

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Dallas, con paso perfecto en Leagues Cup

Dallas ha dado un gran papel, primero venciendo a Querétaro por 2-0 en un buen inicio de Leagues Cup, pero para la Jornada 2 al medirse ante Chivas sacaron la victoria por 1-0, triunfo que los tiene motivados y pensando en grande.

Gallardo, seguro de poder hacer valer la locacía

El mundialista en el 2026, Jesús Gallardo ha hablado sobre los objetivos del Toluca y no escondió que la localía debe pesar a toda costa en el terreno del Nemesio Diez.

“Va a ser muy intenso", mencionó Gallardo en rueda de prensa el día en el que también el cuadro escarlata trabajo en casa.

"Creemos que a todos los equipos de la liga local y de afuera les ha costado muchísimo enfrentarnos aquí en casa, sobre todo por nuestra afición, que es la que realmente se hace sentir en todos los partidos”, explicó el futbolista quien es pieza indispensable para el estratega.