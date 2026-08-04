OFICIAL: Futbolista mexicano llegó al Fluminense de Brasil y todos lo celebran

El futbol mexicano vuelve a tener representación en una de las canteras más reconocidas de Sudamérica. Un joven defensor iniciará una nueva etapa en el Fluminense Brasil, donde buscará continuar con su formación en un club que históricamente ha desarrollado talento para el primer nivel.

El protagonista es Badir Flores, defensa central nacido en Monterrey y categoría 2012. Según la información de Yeudiel Pacheco y Sector Básicas, el mexicano ya se incorporó a las categorías juveniles del Fluminense, después de finalizar su etapa en AC River, equipo que compite en la MLS Next de Estados Unidos, país que alberga la Campeones Cup.

Badir Flores iniciará su formación con Fluminense

El zaguero se desempeña como defensa central por perfil izquierdo y destaca por sus condiciones físicas. Mide 1.83 metros, una estatura poco habitual para su edad. Se destaca por tener buena salida de balón desde la defensa, una característica que ha llamado la atención durante su proceso formativo.

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Las publicaciones compartidas por el propio futbolista en redes sociales muestran su llegada a las instalaciones del Fluminense. Incluso, ya incorporó contenido relacionado con el club brasileño, lo que confirma el inicio de esta nueva etapa en Río de Janeiro.

Badir Flores Alcoser buscará crecer en una de las mejores canteras de Brasil

Este es un paso importante para el joven mexicano. Después de desarrollarse en la estructura de la MLS Next, ahora "Badirzinho" tendrá la oportunidad de competir en un entorno reconocido por la formación de futbolistas que posteriormente llegan al primer equipo o son transferidos al futbol europeo.

Para Badir Flores Alcoser también será un reto de adaptación. Deberá integrarse a una nueva cultura, un nuevo estilo de juego y una competencia exigente, en un país donde la formación de jugadores tiene un reconocimiento internacional.

Fluminense abre una nueva oportunidad para un futbolista mexicano

El arribo del defensa regiomontano refleja que cada vez más jóvenes mexicanos buscan alternativas fuera del país para fortalecer su desarrollo desde edades tempranas. Brasil es un escenario distinto para adquirir experiencia y acelerar su crecimiento deportivo.

Aunque todavía se encuentra en categorías juveniles, Badir Flores tendrá la oportunidad de construir su camino dentro de una institución con amplia tradición en el futbol brasileño. El objetivo del mexicano será avanzar dentro de la cantera de Fluminense y, en su debido tiempo, llegar al primer equipo.

