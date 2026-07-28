OFICIAL: Guido Pizarro deja de ser Director Técnico de Tigres

A través de sus redes sociales, el Club Tigres hizo OFICIAL la salida de Guido Pizarro del cargo de Director Técnico tras dos temporadas en las que logró llegar a la final del torneo Apertura 2025 ante Toluca y a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

Según la institución fue el mismo Guido quien decidió dejar el cargo como Director Técnico; a continuación el comunicado con el que el equipo regiomontano hizo oficial su salida.

"Informamos a la afición que el día de hoy Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales.

Para dirigir al plantel en los compromisos que vienen de Liga y Leagues Cup, Hernán Elizondo, técnico de la Sub 21, asumirá el cargo de forma interina, y será acompañado por Carlos Turrubiates, técnico de la Sub 19, como auxiliar.

Agradecemos a Guido su tiempo en el Club y más adelante daremos a conocer al cuerpo técnico que tomará la responsabilidad del equipo.", con este mensaje se anunció que Guido decidió dejar la Dirección Técnica.

¿Quién tomará las riendas del club?

Según la información del club, Hernán Elizondo será el encargado de asumir el cargo del plantel de forma interina para los partidos de Liga y de la Leagues Cup.

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