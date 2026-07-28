¿Cuántos títulos le faltan a Joel Huiqui para ser el entrenador más ganador de la historia de Cruz Azul?

Joel Huiqui sigue ayudando a ampliar la cantidad de títulos de Cruz Azul. Después de conquistar la décima estrella del club y el Campeón de Campeones 2025-26, el estratega mexicano continúa escalando posiciones entre los entrenadores más exitosos en la historia de la institución. Pero, ¿cuántos le faltan para ser el más ganador de la historia de La Máquina?

Mientras Cruz Azul podría dejar ir a su figura, Joel Huiqui ya suma dos campeonatos como entrenador de Cruz Azul: el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones 2025-26. Con esas conquistas igualó a técnicos históricos como Ignacio Trelles, Pedro Caixinha y Juan Reynoso, pero todavía tiene camino por recorrer para convertirse en el más ganador del club.

Huiqui tiene un salario anual de alrededor 800 mil dólares.|Club de Futbol Cruz Azul

Joel Huiqui ya apunta al segundo lugar histórico

El siguiente objetivo del entrenador sinaloense es superar a Luis Fernando Tena, quien conquistó cuatro títulos al frente de La Máquina. Para lograrlo, Huiqui necesita obtener tres campeonatos más, con lo que llegaría a cinco y ocuparía en solitario el segundo puesto entre los técnicos más laureados de la institución.

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Desde el inicio del Apertura 2026, Huiqui dejó claro que buscará ganar todos los torneos disponibles del semestre. Irá por el Campeones Cup, la Leagues Cup y la Liga BBVA MX, además del Campeón de Campeones que ya levantó.

¿Cuántos títulos le faltan a Joel Huiqui para alcanzar a Raúl Cárdenas?

El entrenador más ganador en la historia de Cruz Azul sigue siendo Raúl Cárdenas, quien obtuvo 11 títulos oficiales durante una de las etapas más exitosas del club. Su palmarés incluye cinco campeonatos de liga, dos Campeón de Campeones, tres Copas de Campeones de la Concacaf y una Copa México.

Con los dos trofeos que ya consiguió, Joel Huiqui todavía necesita nueve títulos más para igualar la marca de Cárdenas y diez para superarla y convertirse en el entrenador más ganador en la historia de Cruz Azul.

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Un inicio que ilusiona en Cruz Azul

Aunque la distancia con el primer lugar todavía es amplia, Huiqui ha construido un comienzo muy exitoso en el banquillo de La Noria. En pocos meses ya conquistó dos títulos y devolvió a Cruz Azul a lo más alto del futbol mexicano.

Si mantiene este ritmo, el técnico mexicano seguirá acercándose a los nombres más importantes en la historia del club. Por ahora, su siguiente meta es quedarse con el segundo lugar histórico antes de pensar en alcanzar el récord de Cárdenas.





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El ranking de entrenadores más ganadores de Cruz Azul

1. Raúl Cárdenas – 11 títulos



5 Liga MX

2 Campeón de Campeones

3 Copa de Campeones de la Concacaf

1 Copa México

2. Luis Fernando Tena – 4 títulos



1 Liga MX (Invierno 1997)

3 títulos de Concacaf (1996, 1997 y 2014)

3. Joel Huiqui – 2 títulos

