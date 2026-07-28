¿Cuándo empieza la jornada 3 de la Liga BBVA MX? Fecha exacta en la que empieza la jornada 3 del Apertura 2026

Terminó la Copa del Mundo y regresó el futbol mexicano, ya estamos en la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, hemos tenido muchas sorpresas y el arranque de la jornada 3 trae consigo muchos partidos de alto nivel.

¿Cuándo empiza la jornada 3 del Apertura 2026?

La jornada 3 del Apertura 2026 comienza este viernes en punto de las 19:00 horas cuando Puebla reciba a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc, partido muy cerrado estadísticamente, ambos equipos llegan a este partido con una victoria y una derrota, por lo que será de vital importancia para ambas plantillas tratar de sumar tres puntos; la programación futbolera no termina aquí, en punto de las 21:00 horas FC Juárez recibe a los Pumas de la UNAM, partido sumamente complicado para los locales ya que enfrentan a unos Pumas que suelen fortalecerse cuando juegan de visita, además de que vienen de vencer a los Diablos Rojos de Toluca.

Ambos partidos podrás seguirlos a través de la señal de TV Azteca en todas sus plataformas.

Futbol en sábado:

Por otro lado, la programación del sábado está muy cargada de partidos, por lo que tendrás que estar muy atento durante toda la tarde y noche.

Querétaro recibe a Tigres en La Corregidora, el partido comenzará en punto de las 17:00 horas.

Monterrey visita al Atlas y el partido comenzará a las 19:00 horas.

León, por su parte, recibe a Pachuca en punto de las 19:00 horas.

Para finalizar la jornada del sábado Cruz Azul recibe al recién llegado Atlante, este partido comienza en punto de las 21:00 horas.

Futbol dominical:

El domingo aún tendremos de dos partidos por vivir, el Club América recibe en el Estadio Banorte a un Club Santos que no ha logrado sumar ni un solo punto, por otro lado, Toluca cierra la Jornada 3 al enfrentar a Necaxa, equipo que logró sacar la victoria ante los Rayados de Monterrey.

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