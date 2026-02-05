¡DE ÚLTIMA HORA! Obed Vargas DEBUTA con el Atlético de Madrid en la paliza de Copa del Rey contra el Betis

¡Gran momento para el futbol mexicano! El chamaco de 20 años Obed Vargas consigue debutar con el Atlético de Madrid, en la goleada de escándalo en los Cuartos de Final ante el Betis, ingresando al minuto 79, con lo que oficialmente su historia como colchonero se empieza a escribir.

Obed Vargas, un elemento en el que se tienen muchas esperanzas por lucir en el Seattle Sounders, destacar a nivel juvenil con la Selección Mexicana y ahora siendo fichado por el equipo de Simeone, tiene su presentación en juego oficial, que sucede en Copa del Rey.

Vargas entró por el también refuerzo Lookman, y vestido de azul con el número 21 en su dorso, el mexicano que vivió en Alaska y Estados Unidos, pero que se siente y vive como mexicano, tuvo sus primeras sensaciones en un enfrentamiento que estaba decidido totalmente para su equipo con una goleada de escándalo de 5-0.

